Ignacio Casale volvió a demostrar por qué es uno de los grandes nombres del rally mundial. El tricampeón del Dakar dejó atrás los problemas que marcaron el inicio de la edición 2026 y este viernes 9 de enero firmó una actuación de alto nivel para quedarse con la victoria de la sexta etapa en la categoría Challenger.

En los exigentes terrenos de Arabia Saudita, el piloto chileno sacó a relucir toda su experiencia y jerarquía. Tras días complejos, Casale aprovechó una especial marcada por las dunas para atacar desde el comienzo y mostrar su mejor versión en los 326 kilómetros cronometrados.

El chileno completó la especial con un tiempo de 3 horas, 58 minutos y 57 segundos. Dania Akeel finalizó segundo a solo 38 segundos, mientras que su compañero Kevin Benavides completó el podio a un minuto y 40 segundos.

La victoria no solo significó un golpe anímico importante para el chileno, si no que le permitió dar un salto clave en la clasificación general, dejando atrás los días difíciles que lo habían relegado en las primeras jornadas del Dakar 2026.

Ignacio Casale celebrando el podio en el Dakar de 2018

Casale revive en el Dakar y vuelve a escalar en la general

“Ganamos la etapa y estamos muy contentos. Teníamos mucha fe porque era una etapa de dunas y me siento muy firme en ese terreno. Administramos muy bien el auto y lo cuidamos bastante”, señaló Casale tras cruzar la meta.

Gracias a este sólido rendimiento, el piloto nacional avanzó hasta la séptima posición de la tabla general de la categoría Challenger, acumulando un tiempo de 28 horas, 40 minutos y 16 segundos, en lo que ha sido su mejor jornada en la presente edición del Dakar.

Ignacio Casale con esto, logró alcanzar las 26 victorias de etapa en su carrera en el Dakar, con un impresionante registro de 24 primeros lugares en quads y dos triunfos en Challenger. Ahora el chileno debe aprovechar de este sábado, ya que será su descanso antes de competir en las siguientes siete etapas que quedan.