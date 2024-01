De dulce y agraz fue esta jornada del Rally Dakar 2024 para el piloto chileno Ignacio Casale, que en la categoría Challenger, llegó en el tercer puesto de la cuarta etapa; pero que, sin embargo, confirmó en sus redes sociales que no seguirá en la competición.

A pesar de la buena actuación en este día, el Perro junto a su navegante Álvaro León, dieron a conocer que debido a que no pudieron completar la tercera fase del evento, ya que “tuvimos problemas técnicos que no pudimos resolver”, no podrán luchar por el podio ni por mejorar en la Clasificación General.

“Privilegiamos cuidar el auto, cuidar nuestro motor, así que nos tuvimos que salir y no completamos la etapa. Estamos fuera del Dakar, lamentablemente“, confirmó Casale, quien advierte eso sí que “el premio de consuelo es que reenganchamos la carrera, quiere decir que podemos seguir corriendo”.

El nacional finaliza su declaración al decir que “por un lado, una mala noticia, porque estamos fuera del Dakar, pero, por otro lado, estamos contentos por seguir corriendo e intentaremos hacer algunas buenas etapas para entretenernos”.

¿Cómo fue el paso de Casale por el Dakar 2024?

Durante el prólogo, el binomio nacional finalizó en la sexta posición, y de allí arranco su periplo por Arabia Saudita, donde en la primera etapa concluyó en la novena ubicación, para luego escalar tres lugares en la segunda jornada, donde acabaron en el sexto puesto.

Sin embargo, tal y como confirmó el propio Casale, no pudo terminar la tercera fecha del Dakar 2024, por problemas técnicos, lo que le obliga a retirarse de la competencia, aunque eso no le impidió acabar este día en el tercer lugar. Con estos resultados, se ubica en el puesto 31° de la Clasificación General.

¿Cuántos títulos posee en esta competición?

Ignacio Casale es puesto por la organización del Dakar 2024 como una “leyenda”, y no es para menos, ya que en motos quads, consiguió un histórico tricampeonato, en las ediciones de 2014, que pasó por nuestro país; en 2018, en suelo sudamericano y 2020, en Arabia Saudita.

