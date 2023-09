"Curao no manejo mejor": Ignacio Casale participa en importante campaña previo al 18

Hay un dicho en la sociedad chilena que es tan viejo, como negativo, el cual señala que “curao manejo mejor”. Por esta razón, Ignacio Casale protagoniza una potente campaña que busca concientizar sobre lo equivocada que es esta frase en la previa de Fiestas Patrias.

La iniciativa de Fundación Emilia con la colaboración de la CCU, intenta demostrar lo peligrosa que esta esta práctica, que solo en el 2022 le quitó la vida a 38 personas en Chile. Por esta razón, decidieron someter a una prueba a Ignacio “Perro” Casale, quien ha ganado el Dakar en tres oportunidades y es uno de los mejores pilotos del mundo.

Perro Casale chocó

Casale debió enfrentar un simulador de conducción primero en estado normal, aprobando sin problemas, pero luego hizo el mismo recorrido con dos vasos de cervezas en su organismo. El resultado no podía ser otro: produjo un choque frontal, el cual de haberse realizado en el mundo real, podría haber dejado heridos o incluso, algún fallecido.

“Es evidente que después de este experimento debemos cambiar el dicho, porque curao no manejo mejor. Ni yo ni los mejores pilotos del mundo podemos manejar bajo la influencia del alcohol. Lo que pasó en este simulador puede ser la carrera más importante de mi vida, porque puede salvar la tuya”, reflexionó Casale.

“Esto demuestra que el alcohol nos afecta a todos por igual. Soy Ignacio Casale y curao no manejo mejor. Si vas a tomar, pasa las llaves”, cerró el exitoso piloto nacional.

Festejar de manera responsable

“La conducción en estado de ebriedad es una falta de empatía enorme. Personas que incluso pueden manejar en esas condiciones transportando a familiares o amistades no tiene sentido. Nuestra intención no es decirles a las personas que no beban en Fiestas Patrias, sino que hacemos una invitación a festejar de manera responsable y segura“, expplicó Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia.

“Como CCU buscamos ser agentes activos en la promoción de conductas responsables respecto al consumo de alcohol y, si muchos actores entregamos el mismo mensaje, lograremos resultados. Queremos que en estas Fiestas Patrias todos los chilenos junto a sus seres queridos disfruten de forma segura y con responsabilidad“, indicó Bárbara Wolff, Gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU.

