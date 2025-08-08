La teleserie sobre la salida de Lucas Cepeda parecía haber terminado con el cierre del mercado de invierno de la Liga de Primera, sin embargo, parece que no será así y, por tanto, los hinchas de Colo Colo deberán seguir preocupados por la posible pérdida de una de sus figuras.

Esto se debe a que en Argentina avisan que River Plate volvería a la carga por su “obsesión” y justamente en este mismo mercado de pases. De concretarse el traspaso, los albos podrían quedarse sin Cepeda y sin opciones de reemplazarlo , tras el cierre del mercado chileno.

¿River insiste por Lucas Cepeda?

Un breve y preocupante publicó el periodista argentino, Pato Canulli, comunicador trasandino con más de 250 mil seguidores entre todas sus redes sociales y que sigue de cerca el día a día de River.

A través de su cuenta de X, Canulli citó este viernes un tuit del pasado 3 de julio con jugadas de Lucas Cepeda y agregó: “Buen día. No den por caído lo de Lucas Cepeda a River…”.

Es importante recordar que, si bien el mercado argentino cerró el pasado 24 de julio, en la última reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Argentina se abrió una ventana adicional de mercado. Esta ventana, que se extendió desde el 25 de julio hasta el 31 de agosto , y consiste en que los clubes puedan fichar jugadores solo si vendieron o cedieron a otro al extranjero.

En River nunca ocultaron su interés por Cepeda. Incluso, en pleno periodo de fichajes, desde Argentina dieron por hecho el traspaso del extremo del Cacique, no obstante, en Argentina avisaron que fue el propio jugador quien detuvo las negociaciones y priorizó una salida a Europa por sobre su llegada al “Millonario”. ¿Cambiará de opinión ahora el ex Wanderers?