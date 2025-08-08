La Primera B de nuestro fútbol chileno está ad portas de enfrentar un tremendo terremoto con la denuncia que 15 elencos presentaron contra San Marcos de Arica. El club nortino es acusado de tener una millonaria deuda fiscal y presentar información financiera falsa.

Este reclamo estalló luego que se entregara una carta durante el retiro del Consejo de Presidentes de la ANFP en Viña del Mar. Ahí se apunta al cuadro ariqueño de tener una deuda fiscal vencida por mas de 3.500 millones de pesos, dinero que no aparece reflejado en los estados financieros oficiales ni en las memorias públicas al 31 de diciembre de 2023.

Además, se señala que la institución tiene 18 multas laborales impagas, lo instala todavía más dudas en torneo los certificados trimestrales que se presentaron a la ANFP y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el último tiempo.

El tremendo castigo que arriesga uno de los líderes del fútbol chileno

Así las cosas, el resto de los equipos de nuestra división de plata solicitaron a la Unidad de Control Financiero y al Órgano de Primera Instancia que se investigue esa situación. Además, esto podría acarrear un tremendo castigo contra San Marcos.

Y es que uno de los elencos que lucha en los primeros puertos en la Primera B podría ver como el esfuerzo de todo el año se esfuma, ya que el club podría perder todos los puntos obtenidos e incluso perder su Licencia de Clubes, tal y como le ocurrió a Barnechea en este 2025.

Esta situación se agrava todavía se consideramos que los clubes de la B además acusan a la ANFP de “ayudar” a San Marcos con un préstamo para pagar esta multa, lo que sin duda echa más pelos a la sopa en una polémica que podría termina de la forma más vergonzosa posible.

San Marcos de Arica actualmente marcha segundo en la Primera B con 32 puntos tras 19 fechas jugadas. Está a solo una unidad de Deportes Copiapó y el ascenso directo a la máxima categoría de nuestro balompié.

El próximo partido de San Marcos de Arica

Los Bravos del Morro enfrentarán a Deportes Temuco este sábado 9 de agosto desde las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn. Este duelo será válido por la fecha 20 del torneo de Primera B.

