Se puso término en Viña del Mar al “cónclave” que realizaron la ANFP junto a los 32 clubes de Liga de Primera y el Ascenso, en busca de tomar medidas para “arreglar” al fútbol chileno, donde las propuestas ya generan resquemores en los hinchas.

Desde el aumento en la cantidad de equipos en la máxima categoría, hasta el regreso de los Playoffs son parte de las iniciativas que se analizaron en la Ciudad Jardín, aunque sólo podrán aprobarse en el Consejo de Presidentes que se realizará en noviembre en Quilín.

Sin embargo, ya suenan las alarmas en varios sectores de nuestro balompié luego que un grupo de clubes le propuso a la ANFP una insólita idea para pagar la deuda que existe con TNT Sports desde 2019, la cual evoca a una de las peores épocas del fútbol chileno.

Insólita propuesta de clubes a ANFP para “arreglar” el fútbol chileno

Según dio a conocer Marcelo Barticciotto en el programa Cooperativa Deportes, “hay una propuesta desde la dirigencia a la señal televisiva, la cual sería un campeonato con 20 equipos y eliminar los descensos por dos años, como pasa en México”.

“En caso de que no se apruebe esta idea, la ANFP buscará que baje un equipo a Primera B y que suban tres, para que así la Primera División tenga más clubes, y por consiguiente, haya más partidos por ofrecer”, agregó el campeón de América con Colo Colo.

Esta iniciativa reflota lo que realizó Reinaldo Sánchez en los años 2003 y 2004, donde se impuso los torneos con playoffs y sin descensos, además de aumentar a 20 las escuadras que jugaban en Liga de Primera. No olvidemos que la última vez que se abolió la baja de categoría fue en 2019.

¿Quién podría evitar que esta idea sea realidad?

Más allá de lo que puedan decidir los clubes, ya cuentan con una importante oposición por parte del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), quienes a comienzos de año le recordaron a la ANFP y los clubes que “los anteriores paros fueron porque el Consejo de Presidentes votó jugar torneos sin descensos y aumentar el número de extranjeros en cancha”.