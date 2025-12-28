El nombre de Lucas Romero lleva semanas sonando en el mercado de fichajes para la temporada 2026 de Universidad de Chile, donde pasó de ser el primer refuerzo a descartado.

El paraguayo que pertenece al Recoleta de ese país mete ruido con su representante, donde la última novedad fue que los caminos se alejaron con la U tras el arribo de Paqui Meneghini.

Por lo mismo, los hinchas azules quieren saber cómo va a terminar la teleserie con el volante que también ha sido nominado a la selección de Paraguay, para saber si viene a los azules.

Pero ahora fue Luis Vidal, presidente de Recoleta, quien destapó finalmente toda la verdad por el jugador y el interés de Universidad de Chile a quien, por ahora, lo da lejos del cuadro bullanguero.

Lucas Romero fue parte de la última nómina en la selección de Paraguay.

ver también El inesperado motivo que tiene congelada la llegada de Lucas Romero a la U: “Teníamos todo arreglado”

¿Dónde va a jugar Lucas Romero?

Los medios paraguayos han llevado capítulo a capítulo de la teleserie de Lucas Romero con Universidad de Chile, donde ya descartan de plano su arribo a los azules para la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, fue Luis Vidal, presidente de Recoleta, quien confirmó en “Fútbol a lo Grande” que el objetivo es que salga al extranjero, pero el destino no estaría en Chile.

“Estoy viajando para ver lo de Lucas Romero a Uruguay (Peñarol) o un equipo de Porto Alegre”, reconoció en el presente fin de semana.

El volante tampoco ha sido considerado para los trabajos de pretemporada de Recoleta, por lo que aguarda el final de las negociaciones para dar el primer salto importante de su carrera deportiva.

Publicidad

Publicidad

ver también U de Chile puede perder a Lucas Romero como su primer refuerzo para 2026

Revisa el detalle: