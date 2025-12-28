Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

El inesperado motivo que tiene congelada la llegada de Lucas Romero a la U: “Teníamos todo arreglado”

El jugador sonaba con fuerza para vestirse de azul, pero estás últimas horas todo cambió radicalmente y su representante reveló los motivos.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
Revelan los motivos por los que este refuerzo se aleja de la U.
Revelan los motivos por los que este refuerzo se aleja de la U.

Universidad de Chile se encuentra preparando lo que será el 2026 donde lograron la esperada clasificación a la Copa Sudamericana y, pensando en ese objetivo, los azules tienen en vista a distintas figuras para reforzar la escuadra, siendo una de ellas Lucas Romero. Sin embargo, todo habría cambiado radicalmente.

Hace algunas semanas, comenzó a sonar con fuerza la posible llegada de la joven promesa paraguaya, Lucas Romero, que actualmente milita en Recoleta FC, a los azules, donde el DT de su club reveló en el programa “Fútbol a lo grande” que no aceptaron la primera oferta de la U e hicieron una contraoferta.

Pero al parecer, según revela el representante del jugador paraguayo, todo habría cambiado radicalmente los últimos días.

Revelan el motivo de la caída del fichaje de Lucas Romero a la U

Regis Marques, representante de Romero, señaló en conversación con el medio paraguayo “Cardinal Deportivo” que las negociaciones están congeladas y, que de hecho, hay interés de otros clubes.

Se quedó mucho en stand by por el cambio del director técnico, ahora volveremos hablar con ellos, pero es obvio que se enfrió por el cambio de técnico” explicó Marques.

Lo sufre Paqui Meneghini: U. de Chile tendrá una dura baja ante Palestino por la Sudamericana

ver también

Lo sufre Paqui Meneghini: U. de Chile tendrá una dura baja ante Palestino por la Sudamericana

Añadiendo que buscarán la mejor propuesta para él. “Estamos escuchando a otros clubes, incluso Olimpia, que ya nos llamó para hacer una propuesta”.

Publicidad

En la misma conversación, el representante de Romero revela que su llegada a la U era casi segura. “Teníamos todos arreglado con la U, teníamos la propuesta para firmar y vino este cambio de director técnico que fue muy raro”; puntualizó.

El jugador ha representando a la Selección de Paraguay. Instagram/Lucasromero6

El jugador ha representando a la Selección de Paraguay. Instagram/Lucasromero6

Recordemos que hace algunos días el técnico Gustavo Álvarez oficializó su salida de Universidad de Chile y tras esta importante baja, todo apunta a que Francisco Meneghini, que dirigió esta temporada a O’Higgins, será el nuevo DT de los azules para la próxima temporada.

Publicidad
Lee también
La U cerca de perder a un refuerzo que estaba listo
U de Chile

La U cerca de perder a un refuerzo que estaba listo

Movidas 2026: Fouillioux confirma los primeros dos refuerzos de la U
U de Chile

Movidas 2026: Fouillioux confirma los primeros dos refuerzos de la U

A la U le sale un gigante sudamericano a la pelea por figura que tenía lista
U de Chile

A la U le sale un gigante sudamericano a la pelea por figura que tenía lista

La única condición para que Vicente Pizarro parta a Independiente
Colo Colo

La única condición para que Vicente Pizarro parta a Independiente

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo