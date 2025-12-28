Universidad de Chile se encuentra preparando lo que será el 2026 donde lograron la esperada clasificación a la Copa Sudamericana y, pensando en ese objetivo, los azules tienen en vista a distintas figuras para reforzar la escuadra, siendo una de ellas Lucas Romero. Sin embargo, todo habría cambiado radicalmente.

Hace algunas semanas, comenzó a sonar con fuerza la posible llegada de la joven promesa paraguaya, Lucas Romero, que actualmente milita en Recoleta FC, a los azules, donde el DT de su club reveló en el programa “Fútbol a lo grande” que no aceptaron la primera oferta de la U e hicieron una contraoferta.

Pero al parecer, según revela el representante del jugador paraguayo, todo habría cambiado radicalmente los últimos días.

Revelan el motivo de la caída del fichaje de Lucas Romero a la U

Regis Marques, representante de Romero, señaló en conversación con el medio paraguayo “Cardinal Deportivo” que las negociaciones están congeladas y, que de hecho, hay interés de otros clubes.

“Se quedó mucho en stand by por el cambio del director técnico, ahora volveremos hablar con ellos, pero es obvio que se enfrió por el cambio de técnico” explicó Marques.

Añadiendo que buscarán la mejor propuesta para él. “Estamos escuchando a otros clubes, incluso Olimpia, que ya nos llamó para hacer una propuesta”.

En la misma conversación, el representante de Romero revela que su llegada a la U era casi segura. “Teníamos todos arreglado con la U, teníamos la propuesta para firmar y vino este cambio de director técnico que fue muy raro”; puntualizó.

El jugador ha representando a la Selección de Paraguay. Instagram/Lucasromero6

Recordemos que hace algunos días el técnico Gustavo Álvarez oficializó su salida de Universidad de Chile y tras esta importante baja, todo apunta a que Francisco Meneghini, que dirigió esta temporada a O’Higgins, será el nuevo DT de los azules para la próxima temporada.

