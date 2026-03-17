En Universidad de Chile todo es felicidad tras el importante triunfo sobre Coquimbo Unido. Los azules se lograron levantar de varias adversidades, como el estar con un interino y con un verdadero hospital por las bajas, sumando tres puntos clave en la Liga de Primera.

La victoria cayó muy buen en el romántico viajero, sobre todo si consideramos que ahora se viene el parón en el torneo local, lo que dará tiempo valioso para que llegue un nuevo entrenador.

Así lo entiende el paraguayo Lucas Romero, quien tras las victoria no dudó en asegurar como equipo están a detalles de poder pelear el título en esta temporada 2026.

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En Universidad de Chile apuntan alto tras vencer a Coquimbo

El volante aseguró en charla con ADN Radio que “muy lindo sumar minutos, fue increíble. A seguir por esa senda. Tocó jugar y con la victoria se vino muy bien, así que hay que seguir con todo”.

Lucas Romero apunta alto en la U tras vencer a Coquimbo. | Foto: Universidad de Chile.

Confiado en todavía luchar por el título, el guaraní fue tajante al decir que “claro que sí, estamos ahí no más, hay que levantar esto con muchas más victorias. Todo se puede”.

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“Mi objetivo está en sumar minutos acá en el club, dar lo mejor y después pensar en el Mundial, que va a venir por añadidura”, concluyó Romero.

El próximo partido de Universidad de Chile

Ahora los azules verán acción en la Copa de la Liga 2026, certamen donde debutarán ante Deportes La Serena este viernes 20 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

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En síntesis

Universidad de Chile venció a Coquimbo Unido sumando tres puntos en la Liga de Primera.

El paraguayo Lucas Romero sumó minutos y busca pelear el título de la temporada 2026.

Los azules iniciaron el parón de la liga tras jugar con un cuerpo técnico interino.

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