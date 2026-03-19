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Copa Libertadores

Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana 2026: Minuto a minuto y dónde ver la ceremonia

Mientras Coquimbo y Católica conocerán su suerte en la "Gloria Eterna"; Audax, Palestino y O'Higgins harán lo mismo para la "Gran Conquista".

Por Alfonso Zúñiga

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Coquimbo Unido y Católica conocen a sus rivales en Copa Libertadores.
© GeminiCoquimbo Unido y Católica conocen a sus rivales en Copa Libertadores.

La suerte está echada. Los cinco equipos chilenos que jugarán torneos internacionales en esta temporada 2026, ya conocieron cuáles serán sus rivales tanto para Copa Libertadores como Sudamericana.

Los primeros que conocieron cuál es su destino fueron Audax Italiano, Palestino y O’Higgins que serán parte de la “Gran Conquista”. Todos los nacionales enfrentarán a campeones de América en sus respectivas zonas.

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Así quedan los chilenos en Copa Sudamericana

Las leyendas sudamericanas como elcolombiano René Higuita y el uruguayo Diego Godín sacaron las bolillas que determinaron a los rivales de nuestras instituciones, que no la tendrán fácil para llegar al menos a los Playoffs.

Es el caso de O’Higgins de Rancagua, que cayó al Grupo C donde enfrentará al São Paulo brasileño donde milita Gonzalo Tapia. Además de enfrentar a Millonarios de Colombia, donde juega Rodrigo Ureña. Cierra la zona Boston River de Uruguay.

El siguiente nacional fue Palestino, quien llega al Grupo F donde enfrentará a Gremio de Porto Alegre, Montevideo City Torque uruguayo y los argentinos de Deportivo Riestra. Finalmente, Audax Italiano va a la zona G, con OIimpia de Paraguay, Vasco Da Gama de Brasil y Barracas Central de Argentina.

Así quedan los nacionales en Copa Libertadores

En Copa Libertadores defenderán al fútbol nacional su campeón Coquimbo Unido y Universidad Católica. Mientras que en Sudamericana lo harán Audax Italiano, Palestino y O’Higgins, este último que proviene de fases previas del máximo torneo continental.

Sigue minuto a minuto los sorteos de Libertadores y Sudamericana:

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¡POR FIN LLEGÓ EL MOMENTO!

Se viene el sorteo del mejor y máximo torneo de clubes continental... la BENDITA COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA.

MIENTRAS ESPERAMOS QUE TERMINE EL MONÓLOGO DE DOMÍNGUEZ...

Esta es la pelota oficial de los torneos Conmebol...

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¿CUÁNDO JUEGAN LOS CHILENOS EN COPA SUDAMERICANA?

A la espera de conocerse la programación oficial desde Conmebol, tanto Audax como Palestino y O'Higgins abrirán su periplo en Copa Sudamericana la semana del 7 de abril, y lo cerrarán la semana del 26 de mayo.

PARA QUE LO GUARDES Y LO RECUERDES

Así quedan las zonas de los equipos chilenos en Copa Sudamericana.

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ASÍ QUEDAN LOS GRUPOS DE LA COPA SUDAMERICANA 2026

Grupo A: América de Cali (COL), Tigre (ARG), Macará (ECU), Alianza Atletico (PER)

Grupo B: Atletico Mineiro (BRA), Cienciano (PER), Academia Puerto Cabello (VEN), Juventud de Las Piedras (URU)

Grupo C: São Paulo (BRA), Millonarios (COL), Boston River (URU), O’Higgins (CHI)

Grupo D: Santos (BRA), San Lorenzo (ARG), Deportivo Cuenca (ECU), Recoleta (PAR)

Grupo E: Racing Club (ARG), Caracas (VEN), Independiente (BOL), Botafogo (BRA)

Grupo F: Gremio (BRA), Palestino (CHI), Montevideo City Torque (URU), Deportivo Riestra (ARG)

Grupo G: Olimpia (PAR), Vasco Da Gama (BRA), Audax Italiano (CHI), Barracas Central (ARG)

Grupo H: River Plate (ARG), Red Bull Bragantino (BRA), Blooming (BOL), Carabobo (VEN)

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SE CONFIRMA EL GRUPO DEL AUDAX ITALIANO

Los itálicos jugarán en el Grupo G ante OLIMPIA, VASCO DA GAMA y BARRACAS CENTRAL.

SE CONFIRMA EL GRUPO DE PALESTINO

Los árabes irán al Grupo F junto a GREMIO DE PORTO ALEGRE, MONTEVIDEO CITY TORQUE y DEPORTIVO RIESTRA.

EL ÚLTIMO CHILENO EN COPA SUDAMERICANA

O'HIGGINS cae al Grupo C y enfrentará a SAO PAULO, MILLONARIOS y BOSTON RIVER.

EL SEGUNDO CHILENO DE COPA SUDAMERICANA

AUDAX ITALIANO irá al Grupo G, donde enfrentará a OLIMPIA de Paraguay y VASCO DA GAMA de Brasil.

EL PRIMER CHILENO EN COPA SUDAMERICANA

PALESTINO jugará en el Grupo F con Gremio de Porto Alegre.

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¡SE SORTEAN LOS CABEZAS DE SERIE DE COPA SUDAMERICANA!

Grupo A: América de Cali (COL)
Grupo B: Atlético Mineiro (BRA) de Iván Román
Grupo C: São Paulo (BRA) de Gonzalo Tapia
Grupo D: Santos (BRA) de Neymar Jr.
Grupo E: Racing Club (ARG) de Damián Pizarro
Grupo F: Gremio de Porto Alegre (BRA)
Grupo G: Olimpia (PAR)
Grupo H: River Plate (ARG) de Paulo Díaz

DATO IMPORTANTE EN SUDAMERICANA

Recordemos que en este certamen continental, sólo el primer lugar de cada grupo avanza a octavos de final, mientras que los segundos jugarán Playoffs con los terceros de grupos de la Libertadores.

¡¡CAMBIA LA PROTAGONISTA DE LOS SORTEOS CONMEBOL!!

Luego que en 2025 el brasileño Fred Nantes dejara el organismo, quien asume el liderazgo de la ceremonia es la nueva Gerenta de Competiciones, la también brasileña Luciana Antunes.

LA HACEN LARGA EN LUQUE

Tras presentar varios videos y otras novedades, que bien pueden ser publicaciones en redes sociales, por fin llega la hora de conocer los grupos de la Copa Sudamericana 2026

SE PRESENTA EL BALÓN OFICIAL DE LOS TORNEOS CONMEBOL

El ex defensor paraguayo Carlos Gamarra presenta CUMBRE, la pelota que rinde tributo a la Cordillera de Los Andes, diseñada por la multinacional alemana PUMA y que se utilizará tanto en Libertadores como Sudamericana.

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¡¡¡LLEGÓ EL MOMENTO!!!

Comienza la ceremonia de los sorteos en Conmebol.

Todo arrancará con la Copa Sudamericana.

Sigue minuto a minutos estos sorteos en RedGol.-

LA ESPERA ESTÁ POR TERMINAR

Sólo restan unos minutos para que conozcamos la suerte de Audax Italiano, Palestino y O'Higgins en Copa Sudamericana, además de Coquimbo Unido y Universidad Católica en Copa Libertadores.

ASÍ SERÁ EL SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES

La Conmebol entregó las pautas correspondientes al sorteo del máximo certamen continental.

ASÍ SERÁ EL SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA

La Conmebol explicó cómo se realizará el sorteo de este certamen, con tres equipos chilenos en competencia.

LAS LEYENDAS QUE DEFINIRÁN EL FUTURO DE LOS CHILENOS

La Conmebol reveló las cuatro figuras del fútbol sudamericano que sacarán las bolillas en los sorteos de Libertadores y Sudamericana:

  • El ex arquero colombiano José René Higuita, campeón de América en 1989
  • El ex central argentino Óscar Ruggeri, campeón de América y del mundo en 1986. Hoy comentarista de TV
  • El ex defensor uruguayo Diego Godín
  • El ex volante brasileño Felipe Melo, tres veces campeón de América en 2020, 2021 y 2023
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LOS CABEZAS DE SERIE EN COPA SUDAMERICANA

Con siete campeones de Copa Libertadores, estos son los equipos que comandan las zonas en el certamen continental. Al menos tres de ellos serán rivales de los chilenos.

LOS CABEZAS DE SERIE EN COPA LIBERTADORES

Estos son los equipos que encabezan los ocho grupos de la Copa Libertadores 2026. El único que tiene grupo fijo es el actual campeón Flamengo, que será parte del Grupo A.

HABRÁ HOMENAJES DENTRO DE LA CEREMONIA

Entremedio de los sorteos de Sudamericana y Libertadores, la Conmebol realizará el tradicional tributo a leyendas del continente y tomará la palabra el presidente del organismo Alejandro Domínguez, quien daría importantes anuncios, indican desde el organismo.

LOS BOMBOS DE COPA LIBERTADORES

Los dos representantes chilenos, Coquimbo Unido y Universidad Católica, estarán en el bombo 3 por lo que su suerte puede ser o muy buena... o muy mala.

LOS BOMBOS DE COPA SUDAMERICANA

Suerte dispar le puede tocar a los equipos chilenos en "La Gran Conquista".

Palestino está en el bombo 2; Audax Italiano en el 3 y O'Higgins en el 4, por venir de la fase 3 previa de Copa Libertadores.

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¿QUÉ SE SORTEA PRIMERO?

Según el orden oficial que entregó la Conmebol, lo primero que se conocerá es la fase de grupos de Copa Sudamericana, es decir, se sabrá primero la suerte de Audax, Palestino y O'Higgins.

A continuación, se hará el sorteo de la Copa Libertadores, con Coquimbo y Universidad Católica como protagonistas.

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

RedGol se encuentra en el Centro de Convenciones de Conmebol, en la ciudad paraguaya de Luque, para conocer la suerte de Audax Italiano, Palestino y O'Higgins en Copa Sudamericana, como la de Coquimbo Unido y Universidad Católica en Copa Libertadores. ¡Acompáñanos!

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