La suerte está echada. Los cinco equipos chilenos que jugarán torneos internacionales en esta temporada 2026, ya conocieron cuáles serán sus rivales tanto para Copa Libertadores como Sudamericana.

Los primeros que conocieron cuál es su destino fueron Audax Italiano, Palestino y O’Higgins que serán parte de la “Gran Conquista”. Todos los nacionales enfrentarán a campeones de América en sus respectivas zonas.

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Así quedan los chilenos en Copa Sudamericana

Las leyendas sudamericanas como elcolombiano René Higuita y el uruguayo Diego Godín sacaron las bolillas que determinaron a los rivales de nuestras instituciones, que no la tendrán fácil para llegar al menos a los Playoffs.

Es el caso de O’Higgins de Rancagua, que cayó al Grupo C donde enfrentará al São Paulo brasileño donde milita Gonzalo Tapia. Además de enfrentar a Millonarios de Colombia, donde juega Rodrigo Ureña. Cierra la zona Boston River de Uruguay.

El siguiente nacional fue Palestino, quien llega al Grupo F donde enfrentará a Gremio de Porto Alegre, Montevideo City Torque uruguayo y los argentinos de Deportivo Riestra. Finalmente, Audax Italiano va a la zona G, con OIimpia de Paraguay, Vasco Da Gama de Brasil y Barracas Central de Argentina.

Así quedan los nacionales en Copa Libertadores

En Copa Libertadores defenderán al fútbol nacional su campeón Coquimbo Unido y Universidad Católica. Mientras que en Sudamericana lo harán Audax Italiano, Palestino y O’Higgins, este último que proviene de fases previas del máximo torneo continental.

Sigue minuto a minuto los sorteos de Libertadores y Sudamericana: