Esta semana regresa la acción a la Conmebol, porque este jueves se realizará el esperado sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, dos torneos que se roban todas las miradas en el continente.

En el caso de la Sudamericana, Chile tendrá tres equipos en competencia. Audax Italiano llega tras dejar en el camino a Cobresal, Palestino dio el gran golpe eliminando a Universidad de Chile, y O’Higgins se suma luego de su paso por la Fase 3 de la Libertadores, donde terminó cayendo frente a Deportes Tolima.

¿Dónde ver el sorteo de Copa Sudamericana?

El sorteo de Copa Sudamericana será este jueves 19 de marzo a partir de las 20:00 horas de Chile , evento que se realizará en la sede de la Conmebol, Paraguay.

Podrás verlo a través del canal de YouTube y Facebook de ambos certámenes CONMEBOL. Adicionalmente, se podrá ver a través de ESPN, DSports de DirecTV y las plataformas Disney+, DGO y Prime Video.

🏆 Bombo 1 ⚽ Bombo 2 🔥 Bombo 3 🎯 Bombo 4 River Plate San Lorenzo Audax Italiano Alianza Atlético Atlético Mineiro Bragantino Blooming Deportivo Riestra Sao Paulo Palestino Puerto Cabello Barracas Central Racing Club Millonarios Boston River Deportivo Recoleta Gremio Caracas Montevideo City Torque Juventud Olimpia Vasco da Gama Deportivo Cuenca Botafogo Santos Cienciano Ind. Petrolero Carabobo América de Cali Tigre Macará O’Higgins

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Fase de grupos Copa Sudamericana 2026

Solo los líderes de cada grupo —ocho en total— sacarán pasajes directos a los octavos de final. En tanto, los segundos deberán ir al repechaje, donde chocarán con los equipos que terminen terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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De esos cruces saldrán los otros clasificados a octavos, instancia en la que los punteros ya estarán instalados esperando rival.