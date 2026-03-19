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Copa Sudamericana

Sorteo de la Copa Sudamericana: a qué hora y dónde ver EN VIVO a los rivales de Palestino, O’Higgins y Audax Italiano

Este jueves los equipos chilenos conocerán a sus rivales en la fase de grupos del torneo Conmebol.

Por Franccesca Arnechino

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Así podrás ver los rivales de los equipos chilenos que serán parte del sorteo en el torneo Conmebol.
© Creada con IA.Así podrás ver los rivales de los equipos chilenos que serán parte del sorteo en el torneo Conmebol.

Esta semana regresa la acción a la Conmebol, porque este jueves se realizará el esperado sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, dos torneos que se roban todas las miradas en el continente.

En el caso de la Sudamericana, Chile tendrá tres equipos en competencia. Audax Italiano llega tras dejar en el camino a Cobresal, Palestino dio el gran golpe eliminando a Universidad de Chile, y O’Higgins se suma luego de su paso por la Fase 3 de la Libertadores, donde terminó cayendo frente a Deportes Tolima.

¿Dónde ver el sorteo de Copa Sudamericana?

El sorteo de Copa Sudamericana será este jueves 19 de marzo a partir de las 20:00 horas de Chile, evento que se realizará en la sede de la Conmebol, Paraguay.

Podrás verlo a través del canal de YouTube y Facebook de ambos certámenes CONMEBOL. Adicionalmente, se podrá ver a través de ESPN, DSports de DirecTV y las plataformas Disney+, DGO y Prime Video.

🏆 Bombo 1 ⚽ Bombo 2 🔥 Bombo 3 🎯 Bombo 4
River Plate San Lorenzo Audax Italiano Alianza Atlético
Atlético Mineiro Bragantino Blooming Deportivo Riestra
Sao Paulo Palestino Puerto Cabello Barracas Central
Racing Club Millonarios Boston River Deportivo Recoleta
Gremio Caracas Montevideo City Torque Juventud
Olimpia Vasco da Gama Deportivo Cuenca Botafogo
Santos Cienciano Ind. Petrolero Carabobo
América de Cali Tigre Macará O’Higgins
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Fase de grupos Copa Sudamericana 2026

Solo los líderes de cada grupo —ocho en total— sacarán pasajes directos a los octavos de final. En tanto, los segundos deberán ir al repechaje, donde chocarán con los equipos que terminen terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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De esos cruces saldrán los otros clasificados a octavos, instancia en la que los punteros ya estarán instalados esperando rival.

📅 Jornada 🗓️ Semana
Fecha 1 Semana del 6 de abril
Fecha 2 Semana del 13 de abril
Fecha 3 Semana del 27 de abril
Fecha 4 Semana del 4 de mayo
Fecha 5 Semana del 18 de mayo
Fecha 6 Semana del 25 de mayo
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