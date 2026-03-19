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Copa Libertadores

Sorteo de la Copa Libertadores: a qué hora y dónde ver los rivales de Coquimbo y la UC

Este jueves el conjunto Pirata y los Cruzados conocerán a sus rivales en la fase de grupos en el torneo Conmebol.

Por Franccesca Arnechino

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Sorteo fase de grupos Copa Libertadores 2026.
© Getty.Sorteo fase de grupos Copa Libertadores 2026.

Se viene una semana con harto movimiento para la Conmebol en Paraguay, donde se realizará el esperado sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Hay presencia chilena con Coquimbo Unido, que llega como campeón de la Liga de Primera ocupando el lugar de Chile 1, y Universidad Católica, como Chile 2 en calidad de subcampeón del certamen nacional.

Esto a raíz de la rápida caída de Huachipato, eliminado en Fase 2 por Carabobo, y de O’Higgins, que tras perder en la Fase 3 ante Deportes Tolima terminó instalándose en la Sudamericana.

¿Dónde ver el sorteo de Copa Libertadores?

El sorteo de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, será este jueves 19 de marzo a partir de las 20:00 horas de Chile, evento que se realizará en la sede de la Conmebol, Paraguay.

Podrás verlo a través del canal de YouTube y Facebook de ambos certámenes CONMEBOL. Adicionalmente, se podrá ver a través de ESPN, DSports de DirecTV y las plataformas Disney+, DGO y Prime Video.

🏆 Bombo 1 ⚽ Bombo 2 🔥 Bombo 3 🎯 Bombo 4
Flamengo Libertad Junior Universidad Central
Palmeiras Estudiantes (LP) Universidad Católica Platense
Boca Juniors Cerro Porteño Rosario Central Independiente Rivadavia
Peñarol Lanús Ind. Santa Fe Mirassol
Nacional Corinthians Always Ready Barcelona SC
Liga de Quito Bolívar Coquimbo Unido Sporting Cristal
Fluminense Cruzeiro Dep. La Guaira Deportes Tolima
Ind. del Valle Universitario Cusco FC Ind. Medellín
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¿Cuándo se juega la fase de grupos de Copa Libertadores 2026?

Los dos mejores de cada grupo —16 equipos en total— sacarán pasajes a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde comenzará la fase de mata a mata rumbo a cuartos, semifinales y la gran final que definirá al campeón.

En tanto, los terceros de cada zona no quedarán fuera del todo: pasarán al repechaje de la Copa Sudamericana, instancia en la que chocarán con los segundos de cada grupo de ese torneo.

📅 Fecha 🗓️ Programación
Fecha 1 Semana del 6 de abril
Fecha 2 Semana del 13 de abril
Fecha 3 Semana del 27 de abril
Fecha 4 Semana del 4 de mayo
Fecha 5 Semana del 18 de mayo
Fecha 6 Semana del 25 de mayo
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