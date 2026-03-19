Se viene una semana con harto movimiento para la Conmebol en Paraguay, donde se realizará el esperado sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
Hay presencia chilena con Coquimbo Unido, que llega como campeón de la Liga de Primera ocupando el lugar de Chile 1, y Universidad Católica, como Chile 2 en calidad de subcampeón del certamen nacional.
Esto a raíz de la rápida caída de Huachipato, eliminado en Fase 2 por Carabobo, y de O’Higgins, que tras perder en la Fase 3 ante Deportes Tolima terminó instalándose en la Sudamericana.
¿Dónde ver el sorteo de Copa Libertadores?
El sorteo de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, será este jueves 19 de marzo a partir de las 20:00 horas de Chile, evento que se realizará en la sede de la Conmebol, Paraguay.
Podrás verlo a través del canal de YouTube y Facebook de ambos certámenes CONMEBOL. Adicionalmente, se podrá ver a través de ESPN, DSports de DirecTV y las plataformas Disney+, DGO y Prime Video.
ver también
Sorteo Copa Sudamericana: Horario y en qué canal ver EN VIVO a los rivales de Palestino, O’Higgins y Audax Italiano
¿Cuándo se juega la fase de grupos de Copa Libertadores 2026?
Los dos mejores de cada grupo —16 equipos en total— sacarán pasajes a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde comenzará la fase de mata a mata rumbo a cuartos, semifinales y la gran final que definirá al campeón.
En tanto, los terceros de cada zona no quedarán fuera del todo: pasarán al repechaje de la Copa Sudamericana, instancia en la que chocarán con los segundos de cada grupo de ese torneo.