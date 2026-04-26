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Copa Libertadores

“Te abrazamos Monito querido”: la gran pena de Diego Sánchez que sacude a Coquimbo Unido

El arquero pasa por un difícil momento en la previa a enfrentar a Tolima por la Copa Libertadores.

Por César Vásquez

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Sánchez vive un difícil momento familiar.
© PhotosportSánchez vive un difícil momento familiar.

Diego Sánchez es uno de esos personajes alegres que animan el fútbol chileno, pero no siempre todo puede ser bueno y Coquimbo Unido abraza al Mono en un complicado momento.

Los Piratas viven un agitado primer semestre y luego de vencer a Unión La Calera por la Liga de Primera, se embarcaron a Colombia. Allá, tendrán que enfrentar a Tolima por la 3° fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Claro que una noticia golpea a una de sus figuras.

La tristeza de Mono Sánchez

Diego Sánchez es de los mayores referentes de Coquimbo Unido, así como también de las principales figuras. Sus atajadas hicieron posible el dar la vuelta olímpica en la Liga de Primera 2026. Sin embargo, hoy no lo pasa bien fuera de la cancha.

Desde Colombia, el Mono comunicó a través de sus redes sociales una muy triste notica que lo sacude a él y su familia: la muerte de su abuela. A la distancia, el arquero le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

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“Llegó el momento que siempre pedí que no llegara. Qué difícil se me hace tratar de resumir el amor, los momentos y vivencias hermosas a tu lado Mami María, no te imaginas cómo me está doliendo tu partida, este dolor en el pecho sabía que estaba cerca de llegar, pero que no se está preparado nunca“, comenzó escribiendo Sánchez.

“Solo me deja un poco de alegría el saber que gozaste mucho de mis triunfos estos últimos años, que no te perdiste ni un partido esperando celebrar. Lamento no poder darte el último beso en tu frente Mamita, me duele no despedirme junto a la Gran Familia que creaste. Fui un afortunado de tener una abuela como tú. Te amo Mami María y te extrañaré por siempre“, cerró Sánchez.

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Pese a la tristeza, Sánchez estará presente en el partido de Coquimbo y Tolima en Colombia, este martes 28 de abril a las 22:00 horas. Desde la cuenta de los Piratas también abrazaron a su arquero en esta pena. “Te abrazamos, ‘Monito’ querido. Todo Coquimbo contigo, siempre con Fuerza y Coraje”, le comentaron desde la cuenta de los Piratas.

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