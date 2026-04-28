Coquimbo Unido tiene un nuevo desafío en la Copa Libertadores, donde enfrentará a Tolima. Este no será un partido más para Diego Sánchez, quien atraviesa una compleja situación.

El querido Mono sufrió la muerte de su abuela en la previa al encuentro a los colombianos. El arquero dedicó un emotivo mensaje a su “mami María” en redes sociales, demostrando el cariño y la cercanía que tenía con su ser querido.

Caputto respalda a Sánchez

Pese a la tristeza del momento, Diego Sánchez se pondrá los guantes y jugará igual ante Tolima en Colombia. Este partido es clave para Coquimbo Unido y su ilusión de avanzar de ronda. Por esta razón, el Mono homenajeará a su abuela estando en el terreno de juego.

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Hernán Caputto, entrenador de los Piratas, habló en la previa al choque de Copa Libertadores y destacó la fortaleza de Sánchez. El arquero es uno de los referentes del plantel, por lo que el equipo le ha entregado su apoyo en estos días donde el corazón no late de la misma manera.

“El Mono es un tipo extraordinario para el grupo, siempre motivador y todo. En este momento necesitaba nuestro apoyo. No es fácil cuando uno tiene la pérdida de un ser querido, un familiar, y a veces no puede estar presente por estas cosas que tiene nuestro trabajo o nuestro deporte. Pero bien, es un guerrero y él cuenta con todo nuestro apoyo“, indicó Caputto a Bolavip.

Coquimbo Unido enfrenta a Deportes Tolima este martes 28 de abril a las 22:00 horas de Chile en Ibagué, Colombia. Los Piratas saben que no es un duelo sencillo, pero así como vencieron a Universitario en Perú, intentarán hacer lo mismo en tierra cafetera.

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“Llegamos el domingo a la tarde y ya pudimos entrenar. Nos ha tocado un clima de calor y lluvia, pero nada que en el campo nos impida dejar lo máximo. Queremos hacer un gran partido y ser competitivos como siempre“, cerró Hernán Caputto.