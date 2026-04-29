Coquimbo Unido sufrió en Copa Libertadores luego de caer ante Deportes Tolima y complicar sus opciones de avanzar a la próxima ronda. Los Piratas sumaron un derrota por 3 a 0 en su visita a Colombia en un partido que dejó con bronca a Hernán Caputto.

El técnico sacó la voz luego de lo ocurrido en el torneo continental y reconoció estar “dolido” por lo que pasó en la cancha. Esto, ya que ajusta la tabla y les deja cuesta arriba una posible clasificación a los octavos de final del certamen.

Este resultado también sacude los planes pensando en su partido pendiente en la Liga de Primera ante Colo Colo. Una situación que enciende alarmas y deja al DT furia por un marcador que, según su visión, fue injusto.

Hernán Caputto se mosquea por la derrota de Coquimbo Unido en Copa Libertadores

A Hernán Caputto no le gustó nada lo que vio en Coquimbo Unido la noche de este martes. Los Piratas fueron goleados por 3 a 0 en su visita a Deportes Tolima y se complicaron mucho en la Copa Libertadores 2026.

Hernán Caputto no escondió su amargura por lo ocurrido con Coquimbo Unido en Copa Libertadores. Foto: Photosport.

“Estoy con bronca, dolido. Creo que hasta el penal había sido un partido parejo, obviamente con dominio y posesión de balón de Tolima, pero en situaciones y organización habíamos hecho lo que queríamos del plan de juego”, reconoció el DT luego del encuentro.

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Para Hernán Caputto, Coquimbo Unido se fue con un resultado injusto. “Después se desdibuja el partido, creo que no fue para un 3-0. Los errores se pagan caros en este tipo de torneos y no queda más que levantar cabeza, recuperar a los jugadores y pensar en el viaje de vuelta

“Cuando uno juega en lugares adversos, que tienen que ver con la humedad y el agotamiento físico del viaje… Pero sin excusas. Yo creo que nos superaron principalmente en un desorden que se nos generó después del primer gol. Fue un golpe demasiado duro y que tenemos que saber absorberlo”, complementó.

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Hernán Caputto no se detuvo ahí y enfatizó en que “cuando te pones 2-0 en contra, comprendo que el equipo rival empiece a tocarla y a florearse, lo cual no había pasado antes, pero lo empezaron a hacer en ese momento. Se encontraron con el otro gol, que también viene de un error, pero ya está. Son cosas que uno tiene que tratar de masticar pronto, digerirlo y pensar en lo que viene“.

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Finalmente, el DT puso la mira en lo que se les viene. “Los jugadores y nosotros sabemos cómo recuperar rápido esto. Creo que nos pasó más por un tema emocional que no pudimos conectar futbolísticamente, principalmente de los 20 minutos en adelante del segundo tiempo. Hay que ver las cosas buenas y sobre todo corregir los errores que te cuestan partido”.

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Hernán Caputto lamenta un duro revés para Coquimbo Unido en la Copa Libertadores. Los Piratas ahora se enfocan en ponerse al día ante Colo Colo en la Liga de Primera este domingo 3 de abril desde las 17:30 horas, donde buscarán recuperar confianza para escalar en la tabla.

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Así está Coquimbo Unido en la tabla de posiciones de Copa Libertadores 2026

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En resumen, Coquimbo y Caputto