La Conmebol se prepara para vivir una semana especial, ya que desde su sede central en Luque, Paraguay, el ente rector del fútbol sudamericano celebrará el sorteo de la fase de grupos de los dos torneos más importantes del continente: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

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Con respecto a la “Gloria Eterna”, son solo dos los clubes chilenos que estarán presentes en la fase de grupos: Coquimbo Unido, en calidad de campeón de la Liga de Primera y ocupando el lugar de Chile 1, y Universidad Católica, como Chile 2 en calidad de subcampeón del certamen nacional.

Esto se da tras las tempranas eliminaciones de Huachipato, que quedó fuera en la Fase 2 a manos de Carabobo de Venezuela, y de O’Higgins, que clasificó a la Sudamericana tras caer en la Fase 3 ante Deportes Tolima.

Día, horario y TV para el sorteo de la Copa Libertadores

El sorteo de la Copa Libertadores se llevará a cabo este jueves 19 de marzo a partir de las 20:00 horas de Chile , en un evento que se realizará en la sede de la Conmebol, en la ciudad de Luque, Paraguay.

La transmisión oficial estará a cargo de los canales de YouTube y Facebook de la CONMEBOL, de forma gratuita. Además, se podrá ver a través de ESPN, DSports de DirecTV y las plataformas Disney+, DGO y Prime Video.

Los bombos del sorteo de la Copa Libertadores

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Uruguay, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

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Bombo 2: Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Cusco.

Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona de Guayaquil, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

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Así se juega la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1: Semana del 6 de abril

Semana del 6 de abril Fecha 2: Semana del 13 de abril

Semana del 13 de abril Fecha 3: Semana del 27 de abril

Semana del 27 de abril Fecha 4: Semana del 4 de mayo

Semana del 4 de mayo Fecha 5: Semana del 18 de mayo

Semana del 18 de mayo Fecha 6: Semana del 25 de mayo

Los 32 clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Imagen: Conmebol Libertadores)

El primero y el segundo de cada grupo (16 en total) avanzarán a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde se enfrentarán en llaves de eliminación directa hasta avanzar a cuartos de final, semifinales y final, instancia en la que se definirá al campeón del certamen.

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Por su parte, el tercero de cada grupo clasificará al repechaje de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a los equipos que terminen en el segundo lugar de sus respectivos grupos.

En resumen