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Copa Libertadores

Los ocho jugadores chilenos que buscarán la “Gloria Eterna” en Copa Libertadores 2026

Después de un largo tiempo, se podrán contar con los dedos de las manos la presencia de nacionales en el máximo certamen continental.

Por Alfonso Zúñiga

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Los futbolistas chilenos que jugarán la Copa Libertadores 2026.
© GeminiLos futbolistas chilenos que jugarán la Copa Libertadores 2026.

A la espera que se realice este jueves en Luque el sorteo de la edición 2026 de la Copa Libertadores, ya se conocen los 32 equipos que participarán del máximo certamen continental, por supuesto con representación chilena.

Y no nos referimos únicamente a los equipos como Coquimbo Unido y Universidad Católica, pues también habrá hasta ocho jugadores nacionales que buscarán emular lo hecho por Erick Pulgar en 2025 y alcanzar la “Gloria Eterna”.

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Repasemos según el orden de los bombos para el sorteo de fase de grupos. En el bolillero 1 encontramos la mayor cantidad de futbolistas nacionales. Además de Pulgar con Flamengo, aparecen Fernando Cornejo en Liga de Quito, junto con Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors.

Del bombo 2 para Copa Libertadores encontramos al arquero Miguel “Manotas” Vargas que milita en Universitario de Perú, además del volante Matías Sepúlveda, quien está en Lanús de Argentina.

En el bombo 3, junto a Coquimbo y Católica que representan a Chile aparece Vicente Pizarro que juega en Rosario Central. Finalmente, en el último bolillero aparece el ex Audax Italiano Alessandro Riep, hoy en Independiente Rivadavia.

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En síntesis

  • El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se realizará este jueves en Luque para 32 equipos.
  • Coquimbo Unido y Universidad Católica representarán a Chile en el máximo certamen continental.
  • Erick Pulgar encabeza la lista de ocho chilenos que jugarán en clubes extranjeros.

¿Cuándo es el sorteo?

La suerte de los chilenos en la Copa Libertadores 2026 se conocerá este jueves 19 de marzo desde las 20:00 horas en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en la ciudad paraguaya de Luque.

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