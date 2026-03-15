Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores Sub 20

Wanderers pasa invicto en Copa Libertadores Sub 20 y conoce a su rival en semifinales

Con un equipo alternativo, el "Decano" le dio vuelta el marcador a Liga de Quito para empatar por 3-3 y llenarse de confianza para ir por la inédita final para el fútbol chileno.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Santiago Wanderers conserva su invicto en Copa Libertadores Sub 20.
© ConmebolSantiago Wanderers conserva su invicto en Copa Libertadores Sub 20.

Luego de asegurar en la pasada jornada su clasificación a semifinales de la Copa Libertadores Sub 20, el cuadro chileno de Santiago Wanderers quería cerrar su participación en el Grupo C de forma invicta ante el local Liga de Quito.

Para este encuentro, el entrenador Felipe Salinas decidió rotar su plantel y darle oportunidad a futbolistas que sumaron pocos minutos en el torneo continental. Esto le permitió conservar su invicto en el torneo al conseguir una valiosa igualdad por 3-3.

Conmebol lo hace oficial: Wanderers clasifica a semifinales de Copa Libertadores Sub 20

ver también

Conmebol lo hace oficial: Wanderers clasifica a semifinales de Copa Libertadores Sub 20

Wanderers termina invicto en Copa Libertadores Sub 20

En una ráfaga de 22 minutos se inclinó la balanza en la parte inicial a favor de los locales. Kevin Pineda abrió la cuenta y aumentó para los universitarios (23′ y 24′). Tras el descuento chileno de Benjamín Adasme (34′), Jarold Méndez puso el 3-1. Mientras que Victor Vanegas (45′) puso el 3-2.

Para el complemento, Wanderers puso piernas frescas y le dio minutos a aquellos jugadores que vieron acción en los triunfos a Nacional y Belgrano. Así fue que en la última jugada del lance, mediante penal, Cristián Silva (90′) puso el 3-3 definitivo.

Gracias a la paridad, el “Decano” confirmó su lugar en las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20 al quedarse con la cima del Grupo C con siete puntos, y conoce a su oponente en la siguiente fase.

Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Tweet placeholder

¿Cuándo vuelven a jugar los “caturros”?

Por el pase a la gran final del máximo certamen continental, Santiago Wanderers se enfrentará al cuadro brasileño del Palmeiras en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, este jueves 19 de marzo desde las 18:00 horas.

Publicidad
Lee también
Copa Libertadores Sub 20: Cuándo y dónde ver a Santiago Wanderers vs. LDU
Copa Libertadores

Copa Libertadores Sub 20: Cuándo y dónde ver a Santiago Wanderers vs. LDU

¡Celebra Tiago Nunes! Palestino gana juicio a Liga de Quito en FIFA
Copa Libertadores

¡Celebra Tiago Nunes! Palestino gana juicio a Liga de Quito en FIFA

Oficial: Colo Colo anuncia la llegada de su quinto refuerzo
Colo Colo

Oficial: Colo Colo anuncia la llegada de su quinto refuerzo

Los rivales de Garin, Barrios y Jarry en la qualy del Masters de Miami
Redsport

Los rivales de Garin, Barrios y Jarry en la qualy del Masters de Miami

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo