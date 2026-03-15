Luego de asegurar en la pasada jornada su clasificación a semifinales de la Copa Libertadores Sub 20, el cuadro chileno de Santiago Wanderers quería cerrar su participación en el Grupo C de forma invicta ante el local Liga de Quito.

Para este encuentro, el entrenador Felipe Salinas decidió rotar su plantel y darle oportunidad a futbolistas que sumaron pocos minutos en el torneo continental. Esto le permitió conservar su invicto en el torneo al conseguir una valiosa igualdad por 3-3.

ver también Conmebol lo hace oficial: Wanderers clasifica a semifinales de Copa Libertadores Sub 20

Wanderers termina invicto en Copa Libertadores Sub 20

En una ráfaga de 22 minutos se inclinó la balanza en la parte inicial a favor de los locales. Kevin Pineda abrió la cuenta y aumentó para los universitarios (23′ y 24′). Tras el descuento chileno de Benjamín Adasme (34′), Jarold Méndez puso el 3-1. Mientras que Victor Vanegas (45′) puso el 3-2.

Para el complemento, Wanderers puso piernas frescas y le dio minutos a aquellos jugadores que vieron acción en los triunfos a Nacional y Belgrano. Así fue que en la última jugada del lance, mediante penal, Cristián Silva (90′) puso el 3-3 definitivo.

Gracias a la paridad, el “Decano” confirmó su lugar en las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20 al quedarse con la cima del Grupo C con siete puntos, y conoce a su oponente en la siguiente fase.

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¿Cuándo vuelven a jugar los “caturros”?

Por el pase a la gran final del máximo certamen continental, Santiago Wanderers se enfrentará al cuadro brasileño del Palmeiras en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, este jueves 19 de marzo desde las 18:00 horas.

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