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“Somos todos iguales”: El hermoso momento de Tiago Nunes con su hijo en el Día del Síndrome de Down

Tiago Nunes vivió un lindo momento con su hijo en el Día Mundial del Síndrome de Down. "Soy un padre no típico", relató.

Por Javiera García L.

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Tiago Nunes vivió un emotivo momento con su hijo
© Liga de QuitoTiago Nunes vivió un emotivo momento con su hijo

El triunfo de Liga de Quito contra Manta en Ecuador pasó a segundo plano este fin de semana. Y es que Tiago Nunes, ex DT de U. Católica y ahora en el fútbol ecuatoriano, se tomó un momento para destacar el Día Mundial del Síndrome de Down.

El entrenador asistió a la conferencia de prensa con su hijo pequeño, quien tiene este trastorno genético. “Hoy es un día especial para mucha gente, es especial para mi familia. Es 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Yo soy un afortunado de tener un hijo maravilloso. ¿No, Pedro?”, dijo.

“Quería aprovechar este momento para decir que hay miles y miles de familias que no tienen las mejores condiciones, las oportunidades para apoyar a sus hijos, y uno acaba descubriendo un mundo nuevo a partir de estas situaciones que aparecen en nuestras vidas“, sumó.

“Hay muchas familias invisibles, gente que necesita apoyo y ayuda. Quiero marcar bastante el día de hoy. Es importante que todos tengamos la conciencia de que hay diferencias en el mundo, y que tenemos que respetar e incluir a todos“, complementó.

“Somos todos iguales”: El emotivo momento de Tiago Nunes con su hijo

El mundo hoy está lleno de cosas difíciles, de guerras, de problemas… y un poquito de amor marca la diferencia muchas veces. Hablo por experiencia, por ser padre no típico, pero que tengo la bendición de poder disfrutar de este niño maravilloso y que cambió mi vida”, sumó Tiago Nunes.

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“Somos una familia que entiende que mejorar o empeorar son pequeños detalles, que un partido de fútbol es eso y hay cosas más importantes. Somos todos iguales. Quise compartir un poco de mi experiencia con ustedes“, cerró.

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