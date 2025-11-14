Nuevamente como artillero del fútbol chileno, Fernando Zampedri saca chapa de leyenda en nuestro balompié. El penta goleador del torneo nacional sigue a paso firme su tremenda campaña en U Católica, por lo que quieren asegurar su carta.

Eso sí, no la tendrán fácil en San Carlos de Apoquindo, ya que un fuerte interés extranjero apareció en el horizonte del Toro. Así lo detalló Jorge Cubillos, periodista de TNT Sports con ojos en el Claro Arena.

“Según la información que tengo, en Ecuador están mirando muy atentos lo que pasa con el futuro de Fernando Zampedri. ¿Quién está allá y lo conoce muy bien? Tiago Nunes, que tiene un total conocimiento de lo que juega Zampedri”, informó.

Así arremeten para sacar a Zampedri de U Católica

Jorge Cubillos explicó la real opción de que Liga de Quito pueda fichar a Fernando Zampedri en el próximo mercado de pases. Pese a su situal en U Católica, la billetera ecuatoriana toma fuerza.

Zampedri podría dejar la UC /Photosport

“Me dicen desde Ecuador que iga Deportiva Universitaria de Quito estaría mirando con buenos ojos la posibilidad de incorporar a Fernando Zampedri, dependiendo de lo que pase con Universidad Católica”, reveló.

Y la posibilidad es cierta, ya que tal como detalle el periodista de TNT Sports, “¿hay dinero en Ecuador para llevar a un jugador como el Toro? Sí. ¿Se pagan buenos valores? También. Más si este técnico, que lo conoce muy bien, lo pide”.

“Podría ser real el interés de llevarse al Toro si es que no fructifica su renovación con la UC, porque en rigor no la tiene todavía, no está amarrada, y es una chance que ya comienza a por lo menos trascender allá en tierras del guayas”, cerró.