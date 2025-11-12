Es tendencia:
Universidad Católica

Piña Villanueva pone el grito en el cielo: Fernando Zampedri puede partir de la Católica

La UC y Zampedri aún no acuerdan la renovación de contrato y El Toro puede partir: Piña Villanueva pone el grito en el cielo.

Por Diego Jeria

Piña Villanueva y posible salida de Zampedri en la Católica.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTPiña Villanueva y posible salida de Zampedri en la Católica.

En Universidad Católica hay tensión. El cuadro cruzado marcha segundo en la tabla y lucha por resguardar el cupo de Chile 2 a Copa Libertadores, pero el futuro de Fernando Zampedri en el Claro Arena preocupa en Cruzados.

Es que el experimentado delantero argentino y nacionalizado chileno, está cerca de convertirse una vez más y de forma consecutiva en el goleador de la Liga de Primera.

Sin embargo, El Toro, de 37 años, podría cambiar de camiseta el 2026. Termina contrato con la Católica en diciembre próximo y todavía no hay acuerdo para extender el vínculo.

Piña Villanueva le pone las pilas a la UC por Zampedri

En Pelota Parada, el ex mediocampista de Universidad Católica, Carlos Villanueva, puso el grito en el cielo y advierte que la UC debe ponerse las pilas para que el entrenador Tiago Nunes no se lleve a Zampedri a Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Problemas en la Católica: ¿Zampedri se va?

Problemas en la Católica: ¿Zampedri se va?

Pensando en que Zampedri ya conoce a Tiago Nunes, sí podría tener muchas posibilidades, porque un entrenador siempre busca a sus jugadores de confianza, los que le responden“, dijo el Piña.

Villanueva agregó que “Zampedri, dentro de todo con Tiago Nunes, en una Universidad Católica que jugaba mal, él aún continuaba haciendo goles. Entonces es un goleador nato y que Nunes lo conoce bastante bien“.

Sería una mala noticia para Universidad Católica, porque está a punto de salir nuevamente goleador del torneo, sería la sexta consecutiva, entonces perder un goleador de ese tipo también es una pérdida bastante grande para La UC“, sentenció Carlos Villanueva.

