U Católica tiene la primera opción para hacerse del Chile 2 a Copa Libertadores y jugar directamente la fase de grupos del torneo. Por eso, ya miran atentos el periodo del mercado de fichajes con especial atención en el fútbol chileno.

Y durante el pasado encuentro ante Deportes La Serena, en TNT Sports avisaron que los cruzados están moviéndose desde ya por la figura papayera, Jeisson Vargas. El nacido en la UC ilusiona a los hinchas considerando su gran campaña en el norte.

Anotando verdaderos golazos desde fuera del área, el mediapunta difícilmente siga con los granates. Y ante su campañón, es el equipo de la franja quien puja más fuerte por él. Así lo dejó en claro el periodista Coke Hevia.

La U Católica con todo para el próximo año

El periodista de Radio Pauta, Coke Hevia, reveló que la opción de Jeisson Vargas en U Católica va viento en popa con miras a la temporada 2026. Pero no sería el único regreso, ya que según su información el equipo alista otra movida.

Jeisson Vargas y uno de sus tantos goles en La Serena /Photosport

“Jeisson Vargas en la UC es un interés real y concreto. Veremos si se da y veremos si no es el único que ex UC que vuelve”, lanzó el comunicador, sin revelar el nombre del otro “retornado” que ronda por el Claro Arena.

Eso sí, los ágiles hinchas rápidamente salieron al paso a la publicación de Hevia y el nombre que más se repitió fue el de Diego Buonanotte. Justamente, su relación con el Temuco de Marcelo Salas no quedó en los mejores términos tras su reciente visita a San Carlos de Apoquindo.

Es que trascendió que el Enano le avisó a los cruzados que su sueño era retirarse ahí, por lo que feliz volverán para un último baile. Aún tiene contrato vigente en el sur, pero en U Católica tendrán la última palabra.