Universidad Católica ya piensa en lo que será la temporada 2026, donde incluso asoma el primer refuerzo. Sin embargo, a Nicolás Peric no le termina de convencer esta opción.

De la mano de Daniel Garnero, los Cruzados han mostrado una cara totalmente distinta en la segunda parte del año. De hecho, están en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores, torneo que no juegan desde el lejano 2022.

La opinión de Nico Peric

Ante la posibilidad que Universidad Católica juegue el torneo de clubes más importante de América, desde la dirigencia ya está analizando las opciones para reforzar el plantel de cara al 2026. Fue ahí donde apareció un viejo conocido.

Jorge Cubillos, periodista de TNT Sports, indicó que Jeisson Vargas tiene “chances” de regresar a los Cruzados. El actual jugador de Deportes La Serena ha sido figura en los Papayeros y fue formado en Las Condes, donde ganó tres títulos.

Claro que la alternativa de que Vargas vuelva a la UC no logra convencer del todo a Nicolás Peric. El ex arquero de La Roja si bien destacó las cualidades del atacante, explicó que otra cosa es jugar en los de la Franja.

“Me encanta, me encanta Jeisson Vargas, pero no sé si va a funcionar en Católica“, señaló el campeón con Cobresal en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta.

Jeisson Vargas ha sido figura en La Serena. Imagen: Photosport

“Si no tiene la característica del jugador que sale a las esquinas, pivotea y va a buscar, y después tiene un aspecto táctico importante es otro jugador”, complementó. En la actual temporada Jeisson Vargas suma 27 partidos, con 14 goles y 7 asistencias con la camiseta de La Serena.