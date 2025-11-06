Nicolás Peric abre debate y elige a la peor cancha del fútbol chileno: “Es asqueroso”

Nicolás Peric sacó toda su artillería y ahora desató un polémico debate en el fútbol chileno. El “Loco” ahora eligió a la peor cancha del balompié criollo y apuntó a un recinto que ya protagonizó un repudiable hecho de violencia.

El ex portero de Rangers se molestó por la definición del primer ascenso de la Primera B entre Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción, y que tuvo como triunfador al Campanil.

El tema es que para el seleccionado nacional el horario no fue el indicado ya que la cancha del Estadio Luis Valenzuela Hermosillo es de las peores. “Es asqueroso. Es la peor cancha de Chile”, lanzó de entrada en el programa “De Buena Fuente” de DLT.

¿Cuál es la peor cancha de Chile?

Tras ello, continúo con su argumento haciendo referencia al horario en el que se juega generalmente en dicha cancha. “Los futbolistas deberían mostrar las ampollas que salen en los pies para que los hue… dejen de hacer partidos a esa hora”, lamentó.

Por lo que si quedaban dudas, rectificó sus dichos para recalcar que se deben hacer importantes mejoras. “No es solo la cancha, es el horario. es un estadio moderno, pero con una caga de cancha. Pónganle un termómetro a las cuatro de la tarde, se te queman los pies de solo estar ahí”, sentenció Peric.

Cabe consignar que Copiapó ahora sigue la disputa de la Liguilla y deberá luchar por el segundo cupo por el ascenso. Aunque por los hechos de violencia ante la U de Conce, está en riesgo la utilización del Luis Hermosilla.

