Claudio Palma salió sorpresivamente de TNT Sports hace un par de meses. Luego de ser el relator número 1 de la señal televisiva en los últimos años, decidió alejarse del fútbol nacional y empezar una nueva vida.

Uno de los proyectos en los que está incursionando es un podcast. “No pega ni junta”, que realiza junto a Gianella Marengo en el canal de La Junta, de Julio César Rodríguez.

“Se lo he dicho a hartos amigos: no hay un segundo en que me haya arrepentido de haber dejado TNT. Fue una decisión fría, bien pensada, que no tenía nada que ver contra el fútbol o contra compañeros Me tenían que obligar a hacer cosas nuevas y con 56 años uno como comunicador puede ir por otras vías”, señala en diálogo con Redgol.

Agrega el Negro Palma que “Julio César ha sido apañador en su canal, igual que la Gianella Marengo que ha sido solidaria, cero ego y me dijo que hagamos algo juntos. Así hemos ido construyendo el programa del podcast en el que lo paso bien”.

Negro Palma está feliz en su nuevo proyecto

La buena llegada de Palma con el público

Establece además que “uno desconoce las métricas, pero hay videos de 500 mil visitas y estoy explorando un mundo digital que es fascinante, en donde puedes hablar cualquier tipo de cosas”.

Señala que su idea es que lo conozcan nuevas audiencias, pues siempre estuvo muy encasillado en lo que es el fútbol, la selección chilena y él puede mostrar otro lado que tiene en las comunicaciones.

“La gente, y sobre todo las mujeres, te conoces en otra faceta. Hay proyectos bonitos de conversación y eso me tiene súper contento. Julio César me habló las puertas y lo paso bien, con los fines de semana libre y haciendo deporte”.

Asegura que por ahora, tiene las puertas cerradas al fútbol chileno. “Fue bien pensada la decisión, me encanta el fútbol, pero agota también llevar 38 años metido los sábado y domingo en el fútbol”, cerró.

