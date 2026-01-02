Terrible noticia sacude el sur del fútbol chileno en este inicio de año. Tras intensas labores de búsqueda, se oficializó el fallecimiento de joven ex jugador de Huachipato en el Lago Llanquihue.

Se trata de Paolo Millalonco Díaz, quien desde ayer era buscado en la zona de Onces Bellavista, Puerto Varas. El futbolista de 19 años que también pasó por el Conce y U de Concepción había desaparecido tras accidentarse junto a su hermano en una tabla de Stand Up Paddle.

Si bien su acompañante fue rescatado con vida, el cuerpo del jugador que pasó por equipos del sur fue encontrado a 30 metros de profundidad por personal de buceo, cerca de la orilla del lago.

Los tristes mensajes del adiós en Concepción y Huachipato

Paolo Millalonco, futbolista de 19 años que pasó por Concepción, U de Concepción y Huachipato, falleció en un accidente en el Lago Llanquihue. Los propios clubes rápidamente publicaron emotivos mensajes en su despedida.

Tweet placeholder

“Con gran pesar y tristeza comunicamos el lamentable fallecimiento de nuestro ex jugador”, publicó Huachipato en sus redes sociales, mientras Deportes Concepción hizo lo propio con mensaje a sus familiares.

Publicidad

Publicidad

Mediante su cuenta de Instagram, el elenco lila recalcó sus “sinceras condolencias a la familia y seres queridos en este difícil momento”. Millalonco no se encontraba con chaleco salvavidas al momento del accidente, según informó Radio Bío Bío.

Millalonco en su último club.

Si bien no alcanzó a debutar profesionalmente, el fútbol chileno salió a apoyar transversalmente a la familia y los equipos donde pasó el jugador, quien ahora militaba en club Balmaceda.

Publicidad