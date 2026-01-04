Es tendencia:
U de Chile

Huracán le quita jugador a la U de Chile: este dinero le cae al cuadro azul

Desde Argentina se convencieron y pusieron los dólares en la mesa por este jugador. Ahora, la U de Chile cuenta con una entrada de dinero.

Por Jose Arias

Levantando la Copa Chile.
Levantando la Copa Chile.

La Universidad de Chile se arma de cara a la temporada que asoma por delante. El 2026 tiene como referencia lo ocurrido en los dos anteriores años, donde la U fue protagonista, pero no consiguió más que rozar la gloria. Este año, se espera tenerla entre las manos.

Tener un plantel competitivo y conseguir los objetivos es esencial para un elenco que lleva prácticamente nueve años sin conseguir añadir una estrella a su palmarés. Además, la Copa Sudamericana vuelve a asomar frente a los ojos de los hinchas azules.

En conformidad con estos objetivos, en Universidad de Chile empiezan a armar su plantel. Unos se van, otros llegan, pero también hay una zona intermedia, que tiene que ver con los jugadores que están a préstamo. Hay noticias sobre uno de ellos.

¡Hay un primer acuerdo! Lanús avanza para quitarle importante jugador a la U de Chile

Se lo queda el club al que fue a préstamo

Huracán mantenía un vínculo con la Universidad de Chile. Se trata de un préstamo que el Romántico Viajero tenía en el Globo y que, finalmente, se quedará en el club de Parque Patricios. Hablamos de Emmanuel Ojeda.

El Globo decidió hacer efectiva la opción de compra por el jugador de la U y ahora se quedará hasta diciembre de 2028 en Huracán. Para la U es una movida ganadora, considerando el paladar del técnico y la problemática de los cupos extranjeros.

Son 480.000 dólares los que le pagó, de esta forma, Huracán a la U por hacerse con el 100% del pase del volante. Emmanuel Ojeda deja atrás una historia con la U de Chile, donde obtuvo la Copa Chile 2024.

Emmanuel Ojeda en el Clásico Universitario de 2022 | Photosport

¿Cuáles fueron los números de Emmanuel Ojeda en la U de Chile?

Con un total de 60 partidos jugados en el Bulla, el volante argentino consiguió una anotación (ante Cobresal, en 2022) y cinco asistencias. Emmanuel Ojeda jugó en el Romántico Viajero entre 2022 y 2024.

¿Uno menos? Aseguran que se liberaría un cupo extranjero en la U de Chile: rescindiría

