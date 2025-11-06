Es tendencia:
Revelan por qué Buonanotte no es prioridad para Salas en Temuco: “Habló con gente de Católica para retirarse ahí”

Diego Buonanotte se candidateó para jugar en Católica en el final de su carrera según señala Roberto Rojas, algo que no le gustó a Marcelo Salas.

Por Felipe Escobillana

Deportes Temuco tuvo un fin de temporada bastante complicado en Primera B, pues los resultados deportivos no fueron los esperados y jugaron la última fecha siendo penúltimos en la tabla.

Su dueño, Marcelo Salas, se molestó con el plantel. Y uno de los apuntados fue Diego Buonanotte, que llegó a comienzo de año como refuerzo estrella cuando al elenco aún lo dirigía Mario Salas.

“Buonanotte tiene contrato, pero no sabemos si él va a continuar o no. No es prioridad”, manifestó el Matador Salas tras terminar la temporada. Eso a pesar de que le queda un año más en el Pije.

Buonanotte se ofrece a Universidad Católica

Quien habló sobre estas palabras de Marcelo Salas fue Roberto Rojas, ex gerente deportivo de Deportes Temuco, que tiene la película en colores.

Buonanotte arribó este año a Deportes Temuco

“Entre líneas y leyendo lo de las prioridades, que es lo que dice Marcelo (Salas), yo creo que se refiere a prioridad de los jugadores con la institución, que tengan el compromiso de querer obtener un logro en la institución“, comenzó señalando en charla con Redgol.

Agrega que “en alguna medida creo que Diego, por lo que tengo entendido, cuando fue a la despedida de Álvarez (Adiós Capitanes) habló con mucha gente de Católica para terminar su carrera ahí”.

“Por eso creo que las prioridades se las deben preguntar a los mismos jugadores. En el fútbol todos nos encontramos y todo se sabe”, sostuvo Tomatín por la actitud de Buonanotte de no tener full compromiso con Temuco.

Sobre si el Matador Salas está enojado con Buonanotte, señaló que “no me hago cargo de los sentimientos de Marcelo, porque eso es muy personal, pero solamente te puedo decir que creo que puede ser una situación así”.

“El directorio quiere jugadores comprometidos el año 2026, con lo que será el objetivo del club. Un jugador que quiera ir a otro lado, despedirse en otra parte, tiene las puertas abiertas en Temuco. Se necesitan jugadores enfocados 100%”, cerró.

