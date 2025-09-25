Un duro momento enfrenta Deportes Temuco luego de que se reveló que el delantero Diego Buonanotte, figura del club, podría perderse importantes duelos del cierre del campeonato de Primera B por una lesión.

El equipo de Marcelo Salas actualmente se encuentra en el puesto 12 del ascenso, abajo de la tabla, por lo que buscarán salir de esa zona en los partidos que restan, sobre todo en el próximo encuentro contra Rangers programado para el 5 de octubre, correspondiente a la fecha 26 del campeonato.

Los esfuerzos de Buonanotte para estar presente para Deportes Temuco

En conversación con el medio Deporteros.cl, el jugador habló sobre lo sucedido y señaló que hará todos los esfuerzos posibles por estar presente para el duelo contra Rangers.

“Sí, vamos a intentar llegar al duelo con Rangers. Estoy haciendo todo y más. Kinesiología en el club y por las tardes KSD. También cámara hiperbárica y me contacté con el mejor fisiólogo de Santiago para que me ayude en la recuperación”, explicó al medio.

Diego Buonanotte luchará por no perderse etapa crucial del Pije

Agregando que entiende la importancia del partido y por lo mismo, trabajará para llegar. “Es más importante el partido de Rangers que mi aductor, así que vamos a hacer todo lo posible, porque no puedo perderme ese partido”.

