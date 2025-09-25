Colo Colo prepara su partido pendiente contra Deportes Iquique en la Liga de Primera, a disputarse este viernes 26 en el Monumental. Después, los albos vivirán el largo receso por el Mundial Sub 20, aunque no tendrán descanso, pues agendaron varios amistosos en octubre.

El equipo de Fernando Ortiz tendrá tres partidos para no perder ritmo en el próximo mes. Incluso, había otro duelo en los planes y sería contra Deportes Temuco en el debut de Arturo Sanhueza como entrenador del Pije, pero hay malas noticias respecto a eso.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, confirmó a Radio Biobío que no están dispuestos a que este amistoso se desarrolle en el Germán Becker. “El municipio no autoriza este tipo de encuentros de alta convocatoria y donde sus barras generan problemas dentro y fuera del estadio“, dijo.

Es así como, además, el delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, confirmó que no se ha presentado ningún requerimiento para que este partido se lleve a cabo.

El municipio de Temuco no quiere a Colo Colo en el Germán Becker | Photosport

ver también Colo Colo confirma que moderno sistema de seguridad llega al Monumental

Los amistosos que tendrá Colo Colo

En octubre, Colo Colo jugará tres amistosos. “Estamos confirmando un partido con Ñublense el 1, otro con Puerto Montt el 8 y uno a puertas cerradas con Palestino el 11, “, informó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, tras la más reciente reunión de directorio.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que, después de que termine el Mundial Sub 20 en nuestro país, la Liga de Primera regresará el fin de semana del 19 de octubre. La idea de Colo Colo es mantenerse con ritmo durante las semanas en que el fútbol chileno se encontrará detenido.