La inesperada decisión que toma Sevilla con Alexis Sánchez para partido vital por la Liga

Todos los fanáticos del fútbol en Chile tenemos un nuevo equipo al que seguir en la Liga de España, porque desde la temporada 2025-2026 nos hicimos hinchas de Sevilla.

El equipo que en el pasado tuvo en sus filas a Diego Maradona, Iván Zamorano, entre otros, ahora cuenta con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes de a poco se están haciendo de un nombre en el exigente cuadro andaluz.

Sevilla está lejos de las glorias y los títulos internacionales que ganó hace muy poco, porque pasa por una crisis institucional que afectó a lo deportivo y casi descendió en la campaña pasada, por lo que el principal objetivo en el torneo en curso es no vivir zozobras.

La decisión de Matías Almeyda con Alexis Sánchez

Sevilla viene de sumar una dura derrota por 2-1 ante Villarreal en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en la fecha anterior de la Liga, por lo que debe levantar la cabeza y justo tendrá una visita a un rival directo.

El equipo de los chilenos visita a Rayo Vallecano, que suma cinco puntos en el inicio del torneo ibérico, dos menos que el cuadro de Nervión.

El entrenador de los sevillanos, Matías Almeyda, ya tiene en mente la formación para la visita a Vallecas, donde Gabriel Suazo es titular inamovible por la banda izquierda, mientras que Alexis Sánchez debe seguir esperando en la banca.

En Diario de Sevilla contaron que Rubén Vargas, Isaac Romero y Chidera Ejuke se perfilan como los delanteros que irán de la partida, por lo que el Niño Maravilla otra vez tiene que esperar su lugar como suplente.

De esta manera el potencial once de Sevilla ante Rayo Vallecano es con Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Castrín, Suazo; Mendy, Agoumé; Vargas, Ejuke e Isaac.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Rayo Vallecano por la Liga de España?

El partido por la séptima fecha de la Liga de España entre Rayo Vallecano y Sevilla se jugará este domingo 28 de septiembre, a partir de las 09:00 horas de Chile.