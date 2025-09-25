Gigante mundial se deshace en elogios para Gabriel Suazo en Sevilla: “Sinónimo de…”

El nuevo equipo favorito de los hinchas chilenos es el Sevilla, porque en el cuadro andaluz ahora militan Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, por lo que es nuestro nuevo club en la Liga de España.

El cuadro andaluz viene de sumar una dura derrota en calidad de local ante Villarreal por 2-1, sin embargo, uno de los mejores de la cancha fue un jugador nacional.

El lateral izquierdo Gabriel Suazo tuvo un buen cometido ante el Submarino Amarillo, y de hecho, pese a que llegó recién al club ya se ganó portar la jineta de capitán.

Marca destaca el nivel de Gabriel Suazo en Sevilla

El nivel del formado en Colo Colo en el cuadro sevillano fue analizado por uno de los medios deportivos en español más leído del mundo, porque Marca le dedicó una publicación especial al zurdo.

“Suazo ya defiende el brazalete”, es el titular de la nota sobre el seleccionado nacional, donde analizan su rendimiento.

“Una de las imágenes más singulares que dejó el partido entre Sevilla y Villarreal fue ver a Gabriel Suazo ejerciendo de capitán. En su cuarto encuentro oficial como blanquirrojo, recibió el brazalete de Nemanja Gudelj cuando este fue sustituido, confirmando que en menos de tres meses se ha convertido en uno de los líderes del equipo”, señaló el citado medio.

Además, agregaron que “parece que Antonio Cordón dio con la tecla en el lateral izquierdo, una posición tan delicada en Nervión desde la salida de Marcos Acuña. El chileno es sinónimo de fiabilidad“.

Sobre el cometido del chileno en el último partido señalaron que “Suazo cuajó una actuación muy completa contra el Villarreal, dándole profundidad al carril zurdo y asociándose bien con cada compañero. No solo supo interpretar el juego, sino que volvió a transmitirle carácter y garra a la línea defensiva”.

Gabriel Suazo se gana de a poco la confianza de todos en Sevilla y apunta a que será titular el domingo ante Rayo Vallecano.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Rayo Vallecano por la Liga de España?

El partido por la séptima fecha de la Liga de España entre Rayo Vallecano y Sevilla se jugará este domingo 28 de septiembre, a partir de las 09:00 horas de Chile.