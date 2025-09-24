Los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez se transforman en los nuevos líderes del Sevilla. Pese a la reciente derrota ante Villarreal, los seleccionados nacionales son los encargados de comandar un camarín que este año quiere volver a pelear en la parte alta de la tabla.

Pero más allá de la caída frente al Submarino Amarillo, en España destacaron la aparición de Suazo como capitán cuando llegó hace un par de semanas al club.

Tras la salida de Nemanja Gudelj, el formado en Colo Colo pasó a llevar la cinta y comandó al equipo. Lo que llamó la atención en los principales medios de la madre patria. ”La capitanía de Gabriel Suazo, un recién llegado que empieza a imponer su voz en el banquillo”, destacó El Desmarque con la aparición del chileno.

“Orgulloso de haber llevado la cinta de capitán de este grandísimo club, intentaré siempre representarlo de la mejor manera”, agregó Suazo en sus redes. Por lo que ahora todo indica que compartirá la capitanía con Nemanja Gudelj, y Marcao.

El rol de Alexis Sánchez

Pero el medio citado también destaca al otro chileno y que fue el último fichaje en este mercado. Esto trata de Alexis Sánchez que ha desistido de asumir un rol de capitán, al igual que otros referentes como César Azpilicueta.

sin embargo, esto no ha impedido que el Bicampeón de América sea uno de los que ronca en el camarín. Así se ha visto en los último registros donde se dirige a sus compañeros fuerte y claro para expresar lo que hay que hacer en cancha.

“Aunque no parece tener el perfil de líder, sí está aportando experiencia y rigor a un plantel relativamente joven”, destacaron. Por lo que su papel sería clave para Matías Almeyda tanto dentro como fuera del campo de juego.