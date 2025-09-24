Es tendencia:
Fútbol Español

Pinilla y mal augurio al Sevilla de Alexis Sánchez y Suazo: “Va a tener una temporada de altibajos”

Mauricio Pinilla fue tajante: le avisó a Alexis y Suazo que el Sevilla tendrá una temporada de alto y bajos, con poco éxito.

Por Diego Jeria

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no pudo por la sexta fecha de La Liga de España y perdió como local ante Villarreal por 2-1. El lateral izquierdo fue titular, mientras el delantero nacional ingresó poco después del entretiempo.

El inicio de temporada del Sevilla registra tres derrotas, un empate y dos victorias, estableciendo de entrada que no será un curso fácil. Los pupilos del DT Matías Almeyda tendrán que luchar con todo.

En ESPN, Mauricio Pinilla fue categórico al advertirle a Suazo y Sánchez que “si el Sevilla se mete en la primera página ya sería un golpe y sorpresa importante”.

Sevilla no va a tener chances

Pinilla explica que los blanquirrojos son “un equipo que no está plagado de figuras, es un equipo que va más por lo emocional y por sus figuras que pudo contratar a última hora, casi gratis“.

Sevilla está pasando por un proceso de reestructuración el equipo y el club en general. No va a tener seguramente la chance de pelear por puestos de avanzada. Va a tener una temporada de altibajos“, sentenció el ex delantero nacional.

Ahora el cuadro de los chilenos debe mentalizarse en volver al triunfo como visita contra el Rayo Vallecano, para después recibir al Barcelona, ambos duelos por La Liga.

En la tabla, el Sevilla de Suazo y Alexis es décimo con sólo 7 puntos en seis partidos, y puede lugares a espera que Alavés, Atlético Madrid Osasuna y el Rayo Vallecano se pongan al día. Lidera La Liga el Real Madrid con 18 unidades.

