Más de 23 mil visualizaciones: Hinchas del Sevilla estallan contra Barcelona por carta a Alexis Sánchez

Alexis Sánchez se mentaliza en la nueva fecha de LaLiga y que este martes tendrá como protagonista al Sevilla. El elenco dirigido por Matías Almeyda recibe al Villarreal y el principal objetivo es sumar de local para acabar con la sequía de triunfos como dueño de casa.

El chileno se perfila como carta en el ataque y tras sus últimas presentaciones ilusiona a los hinchas con retomar su mejor versión. Esa misma que ya brilló en Barcelona en su anterior paso por el cuadro blaugrana.

Pero lo que más llamó la atención fue una inesperada carta de los culé y que el propio Sánchez viralizó en sus redes sociales. el mensaje enviado en las últimas horas fue escrito por el Presidente Joan Laporta.

“Apreciado Alexis, deseo manifestar en nombre de la Junta Directiva del FC Barcelona y en nombre propio, nuestra más sincera felicitaciones por tu incorporación al Sevilla”, parte la carta. “Aprovecho para desearte el mayor de los éxitos en está nueva etapa”, completa el emotivo mensaje y que justamente agradeció el Bicampeón de América.

Pero al que no le cayó nada de bien fue a los hinchas del Sevilla este tipo acciones. Es que más allá del mensaje de buena crianza, los fanáticos recalcaron que saca de concentración al jugador y que recién ahora vienen a valorar al delantero.

“Cuando estuvo en Barcelona nunca lo valoraron”, “Lo hacen para quedar bien” y “Pero igual les va a meter dos”, fueron los comentarios que se dejaron ver en la cuenta de “El Chiringuito” que publicó el mensaje de Alexis y superaron las 23 mil visualizaciones.

Lo llamativo es que el próximo 5 de octubre, Sevilla recibirá al Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Lo que será un partido más que especial para el delantero nacional.

¿Porqué se fue Alexis Sánchez del Barcelona?

La carta que envió el cuadro blaugrana tuvo directa relación para hacer las paces y mantener el vínculo con el Bicampeón de América.

Cabe consignar que el chileno llegó a Barcelona en 2011 y estuvo tres temporadas. En total marcó 47 goles en 141 partidos y consiguió una Liga, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Pese a las buenas migas con Lionel Messi, la dirigencia decidió venderlo al Arsenal por una cifra cercana a los 38 millones de euros. Tras ello, se concretó la llegada de Luis Suárez.

Aunque Pep Guardiola quedó enamorado de los movimientos del nacido en Tocopilla y posteriormente también intentó ficharlo en el Manchester City. Pero no tuvo el mismo éxito y se marchó al United de Mourinho.

