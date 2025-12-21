Martín Rodríguez vuelve a estar relacionado con Colo Colo, pero esta vez, de manera sorpresiva. El mediocampista de 31 años, que vistió la camiseta alba en dos oportunidades, utilizó sus redes sociales para ofrecerse de manera directa al elenco Popular, generando una ola de reacciones entre los hinchas.

A través de su cuenta de TikTok (@martinrodriguezt14), el “Tin” publicó un video en una piscina interior y que hasta ahí no tenía nada fuera de lo normal, hasta que fue desafiado por un usuario con una llamativa propuesta: “Like si volverías al Colo por una temporada gratis”, le escribieron. La respuesta de Martín Rodríguez no pasó inadvertida y sorprendió a todos: le dio “like” al comentario y además respondió con un escueto pero contundente mensaje: “Ahora fijo”.

(Foto: captura TikTok)

Rodríguez se ofrece a Colo Colo en redes sociales

Esas no fueron las únicas declaraciones del volante, quien en varias oportunidades volvió a reiterar públicamente su deseo de regresar a Colo Colo. Por ejemplo, cuando otro usuario escribió: “No entiendo tanto hate al jugador. Seguro, si ustedes jugaran no verían su bolsillo”, Rodríguez respondió sin rodeos: “Yo ahora igual puedo jugar gratis 😅”. Incluso, fue más allá y se comparó con el histórico gesto de Iván Zamorano durante la quiebra del club: “Yo ahora también lo haría 😁”, señaló.

(Foto: captura TikTok)

Las respuestas del exjugador de Huachipato y Ñublense generaron sorpresa y una avalancha de comentarios por parte de los hinchas albos en la red social, con opiniones claramente divididas. Mientras algunos alentaban su regreso y pedían una tercera etapa en el club, otros le recordaban sus dos salidas del Cacique, ambas calificadas como ‘abandono’, especialmente la última, que estuvo marcada por una fuerte polémica a mitad de temporada.

Incluso, uno de los usuarios le consultó directamente: “Tan máquina Tin, ¿por qué dejaste la Colo en tu segunda etapa 😔?”. La respuesta del futbolista fue tajante y sin mayores rodeos: “Por el contrato que ellos me hicieron”.

(Foto: captura TikTok)

Los números de Martín Rodríguez en Colo Colo

Martín Rodríguez, hoy jugador del Erzurumspor FK de Turquía, defendió la camiseta de Colo Colo en dos periodos: entre las temporadas 2014-2016 y en 2021. En total, disputó 61 partidos oficiales con el Cacique, en los que anotó 12 goles y entregó 9 asistencias.

