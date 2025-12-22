Este representante ha tenido mucha influencia en las negociaciones de Colo Colo últimamente, sobre todo en el mercado uruguayo en la época de Gustavo Quinteros y trabaja con un compatriota suyo que apunta a dejar Everton de Viña del Mar, donde fue uno de los pocos puntos rescatables durante la temporada 2025.

Se trata de Gerardo Arias, un experimentado agente de vasto recorrido en Uruguay. “Empecé con Fabián O’Neill. Veían que tenía condiciones y me respetaban. Le hice un poco de caso a él. Arranqué con el Loco Abreu. Y bueno, acá estamos”, contó hace unos 15 años el Boca, quien asesora a Maximiliano Falcón.

“Se habla mal de los agentes (le llamaban contratistas) porque se han hecho las cosas mal, se han quedado cosas indebidas, no viene al caso nombrar a nadie. Ahora hay una buena camada que está haciendo bien las cosas”, decía en APD de Canal 7 en 2011, cuando reconocía tener unos 70 futbolistas en su catálogo de talentos.

Tuvo directa relación con todas las medidas de presión que el Peluca Falcón hizo para concretar su fichaje en el Inter Miami de Estados Unidos. Como sumarse muy tarde a la pretemporada en Montevideo, donde Colo Colo disputó la Copa Serie Río de La Plata. Por estos días, el Boca Arias está muy encima de un traspaso que involucra a Everton.

Maximiliano Falcón fue representado por Gerardo Arias. (Javier Salvo/Photosport).

El de Alan Medina, de lo poco aceptable que tuvieron los Ruleteros en una temporada en la que lucharon literalmente hasta la última fecha por zafar del descenso directo. Este extremo, quien pasó por el Club León de México y es uno de los prospectos del Grupo Pachuca, es otro más del corral que puede llegar a Peñarol.

Gerardo Arias revela que el Independiente de Quinteros busca el fichaje de Alan Medina de Everton

Gustavo Quinteros también puso en su lista de posibles refuerzos de Independiente a este extremo uruguayo que jugó en Everton durante 2025, aunque todo es según el representante de Alan Medina. “Su año fue muy bueno, con 5-6 goles, jugó muy bien y tiene ofertas”, dijo en Carve Deportiva Gerardo Arias.

“Trataremos de que sea lo mejor para el jugador y para el Grupo Pachuca que es el dueño de la ficha”, expuso el Boca Arias en el citado medio. Pero también reveló una especie de compromiso asumido con el cuadro Manya por Medina. Pero sin la firma, todo es conversable.

Alan Medina tuvo un año de mucha continuidad en Everton. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Frente a eso, Arias planteó que “tenemos la prioridad de la palabra de Peñarol pero hay otras ofertas, nos han llamado otros equipos: Independiente, Rosario Central y tenemos algo de Turquía“. Dos posibilidades de Argentina y una incógnita europea, fueron las posiblidades que el agente reconoció tener en el abanico de Medina. Parece difícil que el Rojo quiera otro extremo, pues ya confirmó que repescará a Javier Ruiz desde Barracas Central. El tiempo dirá…

