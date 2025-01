Maximiliano Falcón sigue siendo un ilustre ausente en la pretemporada de Colo Colo en La Serena. A pesar de tener contrato vigente, no se presentó en la Cuarta Región junto al resto del plantel.

Daniel Arrieta, presente en la región de Coquimbo, indicó en TNT que “hay muchas interrogantes. Colo Colo guarda silencio, oficialmente dijeron que hubo problemas con las conexiones con los vuelos, pero eso se cae, no existe. Luego me dicen que no hay nada público que decir”.

Luego manifestó el comunicador que “una versión que me dan es la molestia de Falcón por un porcentaje de su pase que le habían prometido comprar. Ese porcentaje entiendo que es del propio jugador, eso puede tener molesto a Falcón”.

Luego detalla que “en Colo Colo dicen que no hay problemas con Falcón, que pidió más días para estar en Montevideo y que Mosa está en constante comunicación con Falcón. Creo una parte de eso, no creo que haya mala relación, son cercanos”.

Falcón no se ha presentado a entrenador con Colo Colo en La Serena

Sin embargo, cree Arrieta que “sí hay una medida de presión de Falcón, algo no le está gustando en cuanto a su contrato, pues no se materializado lo prometido. Pero hay muchos cabos sueltos”.

Publicidad

Publicidad

La llegada de Falcón a la pretemporada de Colo Colo

Para Daniel Arrieta, Maxi Falcón “se debería sumar a los trabajos en Santiago” aunque es probable que quizás espere al plantel en Uruguay, para jugar la Serie Río de La Plata.

“Uno lleva años de periodismo deportivo y acá algo hay, algo pasa. Otra alternativa es que se sume en Montevideo, pero si no hay permiso hay incumplimiento de contrato. Tiene contrato vigente todo el 2025″.

ver también ¿Qué pasa con Maxi Falcón? Un problema más para Colo Colo

Insistió en lo raro del asunto pues “Falcón se realizó chequeos previos en diciembre, ahí estuvo. Luego entrenó dos días en el Monumental. Hay algo que no se ha querido aclarar públicamente”.

Publicidad

Publicidad

Manfiesta finalmente que “en septiembre o en octubre estuvo su representante en Santiago y tuvo reunión con Aníbal Mosa, para que Falcón renueve contrato con Colo Colo. Ahí Mosa dijo que hay Peluca para rato y los años de contrato que quiera, en tono de broma. Eso estaba avanzado”.

“Hay un tema económico que no es menor, porque la renovación de contrato siempre va con una mejora económica en cuanto al sueldo. Puede ir por ahí. Falcón dice ‘me queda el 2025, pero me prometiste una renovación con mejora salarial y estoy empezando el año ganando lo mismo’ cuando el aumento podría empezar a ganarlo ahora mismo”, cerró.