Colo Colo sigue trabajando en la búsqueda de refuerzos en este mercado de fichajes. Tras el arribo de Matías Fernández Cordero como lateral derecho ahora los albos buscarán traer dos defensas centrales y un centrodelantero como prioridades.

En ese sentido uno de los nombres que ha tomado fuerza por estos días es el de Junior Barreto, defensor paraguayo de 27 años que actualmente milita en el Olimpia de su país.

Uno de los factores claves en este movimiento de mercado es saber qué pasará con Alan Saldivia. El uruguayo sigue en el club, pero desde la dirigencia ya avisaron que si no se pone las pilas lo dejarán partir, lo que obligará a buscar un sustituto.

Ahí el nombre de Barreto toma algo de fuerza, situación que fue analizada por Fredy Soto, su representante, quien afirmó que su arribo al Monumental podría quedar definido esta semana.

ver también Revelan el segundo refuerzo de Colo Colo en este mercado: “Tiene muchas posibilidades de llegar”

Colo Colo podría tener un nuevo refuerzo en este mercado

El hombre detrás de la carrera de Barreto aseguró a nuestro sitio que “estamos esperando la definición. Ya depende de lo que quieran en Colo Colo. Se espera que esta semana haya un sí o un no. Es todo en stand by la verdad”.

“Hubo preguntas por Barreto y creo que puede salir. Esteban muy interesados en contar con él. Después de eso no conozco como se maneja el club”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Junior Barreto está en la órbita de Colo Colo en este mercado de fichajes. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Soto afirmó que “sé que han sacado centrales y que están viendo quien queda y quien no en el equipo. En ese sentido Junior está dentro de los candidatos. Ya está en pretemporada y moviéndose. El jugador a veces se queda muy ansioso cuando hay sondeos, sobre todo cuando son públicos. A cualquiera le seduce la verdad”.

ver también Por un nuevo arquero: el primer cruce entre Daniel Morón y Fernando Ortiz en Colo Colo

“Han habido contactos con Liga de Quito y Atlético Nacional de Medellín. A nosotros nos encanta la idea de ir a Colo Colo, pero si tenemos claro que hay un par de reuniones esta semana para arreglar todo”, concluyó.

Publicidad