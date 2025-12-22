Es tendencia:
Revelan el segundo refuerzo de Colo Colo en este mercado: “Tiene muchas posibilidades de llegar”

Pese a que el nombre de Esteban Andrada ha tomado fuerza en el Estadio Monumental, los albos están apuntando a otro arquero para el 2026.

Por Patricio Echagüe

El Cacique busca abrochar su segundo refuerzo en este mercado.
Colo Colo ha hecho noticia en estos últimos días tras conocerse el interés de Fernando Ortiz por contar con el arquero Esteban Andrada. El meta argentino es una de las obsesiones del DT en este mercado de fichajes, pidiéndolo expresamente a la gerencia deportiva de los albos.

Sin embargo, su arribo al Monumental no sería para nada fácil de realizar, ya que las necesidades del Cacique irían por otro lado. Por ejemplo, en el Popular todavía quieren traer dos defensas centrales y un centrodelantero tras el arribo de Matías Fernández Cordero.

Además, para el puesto de un nuevo guardameta Colo Colo tiene otros planes, ya que apuntan al fichaje de Jaime Vargas desde Deportes Recoleta, una operación que ya avisaron podría cerrarse por estos días.

Dan a conocer el segundo fichaje de Colo Colo en este mercado

El periodista Cristián Alvarado, en su calidad de comentarista en el programa De Puntete, aseguró que “lo de Vargas es lo más concreto, lo más real. No está caído. Consulté en las últimas horas a raíz de lo de Esteban Andrada y me decían que no, que seguía estando ahí”.

“Tiene muchas posibilidades de llegar a Colo Colo. Probablemente el escenario es Fernando de Paul y Jaime Vargas, más allá del deseo del técnico. Eduardo Villanueva deberá buscar equipo porque no quiere ser tercer arquero”, concluyó.

Cabe recordar que en caso de que Villanueva parta en el Cacique también estarán en la planilla del 2026 arqueros jóvenes como Martín Ballesteros (23 años) y Benjamín Morales (21 años). Así las cosas, se podría producir una sobrepoblación importante en el arco en caso de que lleguen Vargas y Andrada.

Jaime Vargas viene de jugar 32 compromisos en el arco de Deportes Recoleta en el 2025, siendo 30 por la Primera B y dos en la Copa Chile. En ellos recibió 39 goles y tuvo diez porterías imbatidas en 2880 minutos de acción.

