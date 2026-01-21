Everton busca mejorar la pobre imagen dejada en su campaña anterior. Sin embargo, recibió un duro golpe debido a la grave lesión de Sebastián Sosa Sánchez.

Los Ruleteros estuvieron cerca de perder la categoría en el 2025, algo que no estaba en los planes debido al potente plantel que habían conformado. En esta nueva temporada que comienza, no quieren repetir los errores del pasado y necesitan ser nuevamente protagonistas.

La figura de Everton que queda fuera

Everton terminó el 2025 con Javier Torrente al mando y han confiado en el argentino para que lidere el proyecto 2026. A diferencia de otros mercados, esta vez los Ruleteros han optado por mantener la base del plantel y no hacer grandes modificaciones.

Entre los jugadores rescatables de la pésima campaña del año pasado, se encuentra Sebastián Sosa Sánchez. El uruguayo arribó en el mercado invernal y rápidamente se posicionó entre las figuras del club, siendo clave para que se salvaran del descenso.

En solo 15 partidos, Sosa anotó 6 goles y entregó 3 asistencias, siendo su pieza ofensiva más determinante. Por esto, no fue raro que Everton le renovara su vínculo hasta fines del 2026. Claro que no todo es bueno, ya que una grave lesión lo alejará de los terrenos de juego.

El uruguayo tiene problemas en la rodilla, específicamente en el cartílago, por lo que tendrá que ser operado y según Quinta Tribuna, estará alrededor de tres meses fuera de las canchas. De esta manera, se perderá gran parte de la primera rueda de la Liga de Primera.

Sosa no comenzó bien el 2026. Imagen: Everton

Una situación que golpea duramente a Everton y a Javier Torrente. El técnico confirmó que el club irá por otro delantero para suplir la sensible baja de Sebastián Sosa Sánchez durante la primera parte de la temporada.