Se suma a Vecchio y Pato Rubio: la rompió en Santa Laura, fracasó en Everton y vuelve a Unión Española

Celebran los hinchas hispanos una inminente llegada que se cocinaba hace rato en Plaza Chacabuco. Avisan que está todo listo con el delantero.

Por Nelson Martinez

Celebra Unión con inminente arribo.
Unión Española va con todo en el mercado para pelear desde el inicio la Misión Retorno a Primera. Para ello, el gerente deportivo Luis Pavez trabaja de cabeza con la conformación del plantel.

Si ya abrochó a Emiliano Vecchio y Patricio Rubio, otro querido ex hispano se acerca a pasos agigantados a Santa Laura. Es que ante las críticas por el nombre de Juan Pablo Gómez, los hinchas se ilusionan con otro retornado que suena fuerte.

Se trata de Rodrigo Piñeiro, uruguayo de grandes campañas en la Catedral del fútbol chileno y que tanto desde Argentina como Santa Laura lo dan por listo en Unión. Loly, como es apodado, viene de una irregular campaña en Everton.

Loly rumbo a Unión Española

Primero desde Buenos Aires y luego desde Santa Laura confirmaron que Unión Española está muy cerca de abrochar el retorno de Rodrigo Piñeiro. El uruguayo ya tiene avanzadas conversaciones para jugar en la B con los hispanos.

Piñeiro la rompió en 2023 con los rojos /Photosport

“Unión Española inició gestiones con Vélez para concretar el retorno de Rodrigo Loly Piñeiro. El extremo no será tenido en cuenta por Guillermo Barros Schelotto y saldrá nuevamente en este Mercado de Pases“, reportó Agustín Palacios, periodista de A Todo Vélez y TyC Play.

Tras cartón, medios partidarios de los hispanos también confirmaron la movida, avisando que el Loly está a una firma del retorno. Con eso, los rojos tendrán una delantera del terror con Rubio, más Pablo Aránguiz cuando se recupere de la lesión.

