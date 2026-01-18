Polémica en Unión Española. El equipo hispano no lo pasa bien tras confirmarse que no irán a la justicia ante la ANFP, por lo que deberán jugar en Primera B este año. Y ahí, nueva controversia sacudo al equipo.

Se trata de Emiliano Vecchio, quien en su tercera aventura con los rojos aterrizó hace algunas semanas para ayudar al equipo en el ascenso. Resulta que el jugador aún no ha podido entrenar con normalidad.

Es más, en el reciente partido amistoso de los hispanos, con derrota 1-0 ante San Luis en la Noche Canaria, el argentino ni siquiera fue citado. Y fiel a su estilo en cancha, el DT Gonzalo Villagra pegó fuerte a la hora de explicar su decisión.

La razón de la exclusión de Vecchio en Unión Española

Gonzalo Villagra, entrenador de Unión Española, habló post derrota en el amistoso ante San Luis de Quillota. Ahí fue consultado directamente por qué Emiliano Vecchio no fue citado al duelo.

Emiliano Vecchio y nueva polémica en los rojos /Photosport

“No está en condiciones desde mi punto de vista para ser citado (Vecchio), se ha tenido que ausentar por diversos motivos de los entrenamientos y aún no está en condiciones de participar. Por eso no está citado”, dijo el DT, en declaraciones replicadas por Independencia Hispana.

Trascendió que las últimas semanas el jugador tuvo problemas de salud, precisamente estomacales que lo sacaron de los primeros entrenamientos. Esa fue una de las razones que lo han sacado del panorama hispano.

Eso sí, los hinchas en redes sociales reaccionaron rápidamente recordando las polémicas del jugador en el pasado. Una de ellas fue cuando inventó la muerte de su hermano para viajar a Argentina, lo que aún no olvidan en Santa Laura.