Miguel Ramírez fue uno de los tres entrenadores que tuvo Unión Española en la temporada 2025 que terminó con el descenso directo. El Cheíto estuvo en el medio de la campaña, que comenzó al mando de José Luis Sierra y terminó bajo la tutela de Gonzalo Villagra.

Por primera vez luego de confirmado que los hispanos perdieron la categoría, Ramírez sacó la voz para analizar esa situación. Sembró dudas en torno al compromiso que tuvo el plantel que dirigió. “Donde se requiere lo mejor de cada jugador y hay más exigencia tuvimos problemas”, dijo el DT en Todos Somos Técnicos.

“Nos pasó contra Audax Italiano, la U, Colo Colo, Católica. Lo tuvimos con O’Higgins, con Palestino. Goles raros, faltas innecesarias. Penales innecesarios, evitables. Y otros penales que el VAR nos sancionó. Pero en definitiva esto ha sido un gran aprendizaje”, apuntó el estratego, quien inició el 2025 al mando de Deportes Iquique.

Miguel Ramírez dirigió dos clubes en 2025: ambos descendieron. (Dragomir Yankovic/Photosport)

Sí, el otro descendido a la Primera B del fútbol chileno. “Lamento profundamente lo que pasó con Unión Española y el descenso. Me había hecho mucha ilusión estar en un equipo grande. Me cuestionaron que abandoné, pero sentí que el equipo me abandonó antes”, lanzó Miguel Ramírez en el programa estrella de TNT Sports.

“¿Cómo? Dejándose. Desde el partido con Audax Italiano, si hiciste un partido a tope, 45 minutos sin dejar jugar al rival. Podríamos haber terminado 4-0 el primer tiempo. Después perdimos con Palestino tras un buen primer tiempo. Le ganamos a Huachipato, íbamos ganando 3-0 el primer tiempo. Nos hacen el 3-1 y ganamos 4-2, pero apretado”, repasó el Cheíto Ramírez.

Prosiguió. “Y el último partido con Colo Colo pasaron un montón de cuestiones que me superaron”, expuso el DT, quien luego de esa caída ante el Cacique renunció indeclinablemente a la banca hispana. Faltaban cuatro partidos para resolver la Liga de Primera 2025.

Miguel Ramírez explica el descenso de Unión Española

Miguel Ramírez aún lamenta el descenso de Unión Española, aunque aceptó hablar de ese tema. Encontró varias explicaciones para los porqués. “Es importante poder tener gente de experiencia alrededor del equipo que mantenga prendidos a los más jóvenes”, le dijo al panel de TST.

“Que los vayan guiando. Teníamos muchos jóvenes. Nosotros llevamos a (Fabricio) Formiliano, (Gary) Insaurralde y (Gonzalo) Castellani. Los tres jugadores mayores que llevamos. Después por cadetes entraron Renato Huerta, (Bianneider) Tamayo y (Franco) Ratotti”, manifestó Ramírez.

Franco Ratotti enfrenta la marca de Emiliano Amor. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Apuntó que “terminó jugando Formiliano de gran forma, un jugador de experiencia que ayudó bastante. Tamayo hizo muy buenos partidos, falló en muchas ocasiones producto de su juventud. Lo mismo que le pasaba a Kevin Contreras”. El “2” fue el carrilero derecho por el que Cheíto puso sus fichas.

“Por el sector izquierdo también tuvimos muchas dificultades. Esas cosas las suplen los mayores, ayudan a tener menos errores”, dijo Ramírez, quien por la banda zurda tuvo a Felipe Espinoza, reciente fichaje de Deportes Iquique y a Gabriel Norambuena, un extremo reconvertido.

