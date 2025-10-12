Aunque pocos lo crean, el nombre de José Luis Sierra salió al baile luego de una contundente victoria de Unión Española ante Huachipato por la fecha 24 de la Liga de Primera. Fue desde la boca del capitán hispano que el Coto resonó en el estadio Santa Laura.

Pablo Aránguiz tuvo un desempeño destacado ante los Acereros. De hecho, el “22” anotó un golazo con un remate de volea que dejó sin reacción posible al portero uruguayo Rodrigo Odriozola. El portador de la jineta en la Furia Roja tenía una cuenta pendiente por esa derrota ante Audax Italiano.

“El último partido quedamos con una sensación muy amarga, perdimos de manera inexplicable. Necesitábamos esta revancha, quedamos con esa espinita. Vino la para, tuvimos el descanso en las Fiestas Patrias. De ahí en más, tuvimos tres semanas de trabajo muy intenso”, detalló Aránguiz en TNT Sports.

Así celebró Pablo Aránguiz su golazo a Huachipato. (Felipe Zanca/Photosport).

Añadió que “recuperamos gente que estaba un poco tocada, volviendo de lesiones importantes. Muy feliz por el triunfo, merecíamos esta revancha. Ha sido muy difícil. Es complicado vivir 10 meses, casi todo un año en la misma situación”. Aunque hubo chance de un alivio, pues el cuadro de la Plaza Chacabuco salió del descenso directo.

“Es trabajo, no dejar de creer en los procesos que han tenido los técnicos que han estado al mando: José Luis (Sierra) y Miguel (Ramírez). El apoyo de la gente ha sido fundamental también. Es convencimiento, saber que estamos en una situación difícil. Creemos tener las armas suficientes para revertirlo”, apuntó el habilidoso Pablo Aránguiz.

Publicidad

Publicidad

Miguel Ramírez comenzó el año en Deportes Iquique y reemplazó al Coto Sierra en Unión Española. (Felipe Zanca/Photosport).

ver también Venció a Unión Española en la Sudamericana y da la cara por un fracaso que dio la vuelta al mundo

Pablo Aránguiz le pone tarea a Unión Española tras recordar a Sierra post Huachipato

Para el capitán de la Unión Española, esta victoria ante Huachipato es un golpe de confianza importante que implicó el recuerdo al Coto Sierra, quien comenzó la temporada al mando de la dirección técnica en la Furia Roja. Pablo Aránguiz sabe que hay mucho camino por recorrer aún.

Pablo Aránguiz recibe las felicitaciones de Ignacio Jeraldino. (Felipe Zanca/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Estamos fuera de la zona de descenso, pero tienen que jugar nuestros dos rivales que estaban por encima. Les metemos un poco de presión, a esperar qué hacen ellos”, expuso el ex jugador de Ñublense, Universidad de Chile y el FC Dallas de Estados Unidos.

Y también se refirió al rol en la cancha que ha desempeñado. Más cerca de la mitad de la cancha, casi como un interior. “Estoy muy agotado, me está tocando en una posición que por lo general no es la que me caracteriza. Me siento bastante cómodo, uno siempre va a querer estar en pos del equipo”, sentenció Pablo Aránguiz, quien ya mira hacia el partido ante Cobresal del 26 de octubre.

Publicidad

Publicidad

ver también Increíble: equipo chileno destaca como el segundo plantel más viejo a nivel mundial

Así va Unión Española en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Unión Española tiene 20 puntos en 24 partidos de la Liga de Primera 2025 y pudo salir de la zona roja, aunque tiene un juego más que sus rivales directos: Deportes Iquique, Deportes Limache y Deportes La Serena.