Elfútbol chileno puede ser muy criticado en muchos aspectos, pero siempre entrega curiosidades o momentos entretenidos. Esta vez, destaca por tener al equipo con el segundo plantel más veterano del mundo.

En el balompié hay un viejo dicho que dice que “los jóvenes ganan partidos, la experiencia gana campeonatos”. Claro que hay algunos clubes que se han tomado esta frase muy seriamente, llegando a destacar a nivel internacional por la avanzada edad de sus jugadores.

El equipo chileno con más “veteranos”

El Observatorio del Fútbol CIES realizó un estudio en donde analizó a los planteles de 69 ligas, en donde establecieron la edad como el parámetro de comparación. En el listado, destacan varios clubes nacionales, aunque uno se quedó con el subcampeonato a nivel mundial.

Se trata de Deportes Iquique, ya que quedaron en el segundo puesto con un promedio de edad de 31,24 años, solo siendo superados a nivel planetario por Al-Khaleej de Arabia Saudita con 31,62 años.

Edson Puch (39), Leandro Requena (38) y Javier Paraguez (35) son los más veteranos del plantel. El problema es que apostar por la experiencia ha estado muy lejos de darles el campeonato, ya que se encuentran en el último lugar de la Liga de Primera, con serio riesgo de descender.

Claro que Iquique no es el único club chileno que destaca en el ranking, ya que hay otros dos que se encuentran en el top 20: Ñublense se ubica en el 10° lugar con 30,87 años, mientras en el 15° puesto aparece Palestino con 30,47 años.

Edson Puch es el más longevo de Iquique. Imagen: Photosport

Deportes Limache (34°), Coquimbo Unido (38°), Universidad de Chile (52°) y Colo Colo Colo (74°) son los otros equipos nacionales que se encuentran entre los 100 más veteranos del fútbol mundial. Al menos por experiencia, la Chilean Premier League no se queda atrás.