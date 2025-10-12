Pasando la aplanadora por encima, Unión Española dejó en claro que su alza en el segundo semestre no es casualidad y en el primer tiempo le pasó por encima a Huachipato. Es que los hispanos necesitaban ganar para salir de la zona roja.

Y así fue, con un contundente 4-2, los dirigidos de Miguel Ramírez lograron el triunfo en Santa Laura. El partido fue el que abrió la fecha 24 de la Liga de Primera y se jugó una semana antes por concierto en Santa Laura.

Con una formación ultra ofensiva, los rojos pegaron de entrada ante los acereros y con tantos de Franco Ratotti, Pablo Aránguiz e Ignacio Jeraldino aseguraron la victoria en el primer tiempo (descuentos de Lionel Altamirano y Cris Martínez). De ahí en más, controlaron el partido en la segunda mitad (volvió a anotar Jeraldino).

Los golazos de Unión Española

Unión Española por primera vez en mucho tiempo salió matemáticamente de zona directa de descenso, aunque debe esperar ahora el resto de la fecha para saber su suerte.

Tweet placeholder

Sin duda, el golazo de Pablo Aránguiz fue uno de los más celebrados por los hispanos en Santa Laura. El capitán nuevamente fue figura y despachó el tanto de la tranquilidad en el 4-2 ante Huachipato.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Con este triunfo, Unión Española respira con más calma en la zona baja por evitar ir a Primera B, mientras los dirigidos de Jaime García se complican con la idea de ir a copas internacionales. Sin embargo, les queda la vida de Copa Chile.

Así quedó la tabla de posiciones:

A la espera del término de la fecha, Unión Española pasó a Deportes Limache y los dejó por el momento en zona de descenso directo, junto a Deportes Iquique. Los hispanos despegaron con todo en esta segunda rueda.

Publicidad