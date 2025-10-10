Universidad de Chile prepara su duelo del próximo lunes, cuando tenga que recibir a Palestino en una nueva fecha de la Liga de Primera 2025, en el estadio Santa Laura.

El técnico Gustavo Álvarez ha debido ir moviendo piezas, por la gran cantidad de bajas que tendrá para este compromiso, las que, por el momento, serán cuatro jugadores.

En ese sentido, la U no contará con los suspendidos Franco Calderón y Fabián Hormazábal, además del lesionado Matías Sepúlveda, quien se apunta para el duelo ante Lanús por la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, ha probado una formación, donde esperará el fin de semana para la evolución de Lucas Assadi, que está con un cuadro viral, además de Javier Altamirano que está en la selección chilena.

U de Chile tiene, por ahora, cuatro bajas para el duelo contra Palestino. Foto: U de Chile.

ver también Lucas Assadi mantiene las dudas para el partido de U de Chile vs Palestino

¿Cuál es la formación de la U vs Palestino?

Fue el periodista Marcelo Díaz quien contó en TNT Sports una formación que ha trabajado el técnico Gustavo Álvarez, a la espera de los últimos jugadores, algo que definirá en la jornada del sábado en el CDA.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Gustavo Álvarez tiene confianza en que pueda tener, al menos a Altamirano, mientras que Assadi pueda estar en el banco de suplentes, en un duelo decisivo por el Chile 2 para la Copa Libertadores.

Por lo mismo, practicó con nombres, donde las dudas quedan en los volantes, para la decisión que tome este fin de semana con el regreso de los jugadores al CDA.

La U entrenó con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Ignacio Tapia; Nicolás Fernández, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Felipe Salomoni; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra.

Publicidad