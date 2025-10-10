Es tendencia:
Universidad de Chile

Lucas Assadi mantiene las dudas para el partido de U de Chile vs Palestino

El volante no ha entrenado con la U tras salir de la Roja, por lo que esperarán su evolución el fin de semana para tomar una decisión.

Por Cristián Fajardo C.

© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLucas Assadi es duda en la U para el duelo ante Palestino.

Universidad de Chile se sigue preparando para el regreso a la competencia en la Liga de Primera 2025, donde el lunes debe recibir a Palestino en el estadio Santa Laura.

Por lo mismo, el técnico Gustavo Álvarez trabaja en tener su mejor oncena, teniendo en cuenta la gran cantidad de bajas por suspensiones y por algunas lesiones que han sido un dolor de cabeza.

Uno de ellos tiene que ver con Lucas Assadi, quien fue dejado en libertad desde la selección chilena, luego de un fuerte cuadro viral que no lo ha dejado entrenar con los azules.

En ese sentido, si bien quedan días, en la U están alertas con la situación del volante, quien esta jornada tampoco apareció por el Centro Deportivo Azul, donde está con cuidados.

¿Juega Lucas Assadi contra Palestino?

Universidad de Chile tiene importantes bajas para el duelo del lunes a las 16.00 horas contra Palestino, donde necesitan urgentemente escalar en la tabla de posiciones.

Fabián Hormazábal y Franco Calderón están suspendidos, mientras que Matías Sepúlveda sigue en recuperación por un desgarro, donde se apunta que pueda llegar al duelo contra Lanús.

Por lo mismo, la atención la tiene puesta Lucas Assadi, quien fuera liberado de la Roja, pero, por ahora, es complicado que pueda aparecer el lunes ante los árabes en Santa Laura.

Esto, porque no ha participado de los entrenamientos con la U y hay que ver su evolución con el cuadro viral que lo complicó desde la selección chilena y ahora es un dolor de cabeza para los azules.

