Alarma en la U de Chile: ¿Puede jugar Lucas Assadi contra Palestino?

Lucas Assadi se transformó en la gran baja de la selección chilena para la fecha FIFA de octubre. El “ninja” de Universidad de Chile quedó fuera de la convocatoria de Sebastián Miranda y en su lugar ingresó Lautaro Millán.

El “10” del Romántico Viajero fue desafectado por un cuadro gripal que lo afecta hace varios días. Incluso se indicó que su tiempo de recuperación extiende el plazo del partido ante Perú de este viernes. Por lo que fue liberado.

De está forma, ahora Gustavo Álvarez recupera a una de sus principales figuras para el partido de este próximo lunes 13 de octubre frente a Palestino. Sin embargo su caso de inmediato se compara con Carlos Palacios y se pone en duda la chance de que pueda sumar minutos contra los dirigidos por Lucas Bovaglio.

¿Qué pasa con Lucas Assadi?

Pese a estar fuera de la Roja, Lucas Assadi sí tiene permiso para volver a jugar por Universidad de Chile. Por lo que hay una abismal diferencia a lo ocurrido con la “Joya” en la selección.

A diferencia de lo ocurrido con Carlos Palacios, ahora se trata de una excepción en el caso de Assadi. Incluso se indicó en Radio Cooperativa que se llegó a acuerdo entre la federación y la U, por lo que tiene permiso para jugar el partido de este lunes.

De está forma, Gustavo Álvarez podrá contar con su principal figura ante los árabes el 13 de octubre a las 16:30 horas. Encuentro que se disputará en el Estadio Santa Laura.